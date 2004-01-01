Livebook on avoimen lähdekoodin verkkosovellus yhteistyöhön perustuvien, toistettavien Elixir-muistikirjojen kirjoittamiseen. Se on rakennettu erityisesti BEAM-ekosysteemiä varten, ja se yhdistää reaaliaikaisen koodin suorituksen, monipuoliset datavisualisoinnit ja reaaliaikaisen moninpelieditoinnin yhteen selainpohjaiseen käyttöliittymään. Toisin kuin yleiskäyttöiset muistikirjaympäristöt, Livebook on syvästi integroitu Elixirin samanaikaisuusmalliin ja tuottaa muistikirjoja, jotka on suunniteltu toimimaan identtisesti eri istunnoissa ja koneissa.

Livebookin itseisännöinti VPS:llä pitää muistikirjasi, dataputkesi ja koneoppimiskokeilusi hallitsemassasi infrastruktuurissa — ilman muistikirjan kokorajoituksia, käyttökustannuksia ja ilman, että kolmannen osapuolen pilvipalvelu käsittelee koodiasi tai dataasi.