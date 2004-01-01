Asenna Livebook yhden napsautuksen asennuksella.
Interaktiiviset, yhteistyöhön perustuvat Elixir-muistikirjat datatieteeseen, automaatioon ja live-koodin tutkimiseen.
Livebook – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Livebook – mitä sillä voi rakentaa?
Livebook on avoimen lähdekoodin verkkosovellus yhteistyöhön perustuvien, toistettavien Elixir-muistikirjojen kirjoittamiseen. Se on rakennettu erityisesti BEAM-ekosysteemiä varten, ja se yhdistää reaaliaikaisen koodin suorituksen, monipuoliset datavisualisoinnit ja reaaliaikaisen moninpelieditoinnin yhteen selainpohjaiseen käyttöliittymään. Toisin kuin yleiskäyttöiset muistikirjaympäristöt, Livebook on syvästi integroitu Elixirin samanaikaisuusmalliin ja tuottaa muistikirjoja, jotka on suunniteltu toimimaan identtisesti eri istunnoissa ja koneissa.
Livebookin itseisännöinti VPS:llä pitää muistikirjasi, dataputkesi ja koneoppimiskokeilusi hallitsemassasi infrastruktuurissa — ilman muistikirjan kokorajoituksia, käyttökustannuksia ja ilman, että kolmannen osapuolen pilvipalvelu käsittelee koodiasi tai dataasi.
Livebook – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat käyttäjät voivat muokata samaa muistikirjaa samanaikaisesti reaaliaikaisen kohdistimen seurannan ja ristiriidattoman yhteismuokkauksen avulla.
Älykkäät solut
Valmiit solutyypit automatisoivat SQL-kyselyt, HTTP-pyynnöt, tiedostojen lukemisen ja kaavioiden luonnin ilman toistuvan vakiokoodin kirjoittamista.
ML- ja datatyönkulut
Natiivi integraatio Nx:n, Explorerin ja Kinon kanssa mahdollistaa numeerisen laskennan, dataframet ja monipuoliset visualisoinnit suoraan muistikirjojen sisällä.
Muistikirjasovelluksen käyttöönotto
Julkaise mikä tahansa muistikirja itsenäisenä interaktiivisena verkkosovelluksena, jota loppukäyttäjät voivat käyttää ilman suoraa pääsyä Livebook-käyttöliittymään.
Oletusarvoisesti toistettavissa
Muistikirjat tallentavat kaikki riippuvuudet ja suoritusarvot itse tiedostoon, varmistaen johdonmukaiset tulokset eri koneiden ja käyttöönottojen välillä.
Livebook – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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