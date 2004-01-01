LibrePhotos on itse isännöity, avoimen lähdekoodin valokuvienhallinta-alusta, joka tuo tekoälypohjaisen järjestelyn henkilökohtaiseen valokuvakirjastoosi. Toisin kuin Google Photos tai iCloud, jokainen kuva pysyy omalla palvelimellasi – ei latausrajoituksia, ei tilausmaksuja eikä kolmansien osapuolten pääsyä muistoihisi. Se käsittelee valokuvasi automaattisesti kasvojentunnistuksella, kohtauksen tunnistuksella ja semanttisella haulla, jotta löydät minkä tahansa kuvan ilman manuaalista taggausta.

LibrePhotosin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan henkilökohtaisimmista tiedoistasi. Kaikki ML-käsittely tapahtuu paikallisesti – kasvojen klusterointi, käänteinen geokoodaus ja objektintunnistus tapahtuvat palvelimellasi ilman kutsuja ulkoisiin tekoälypalveluihin. Muutitpa sitten pilvipalvelusta tai rakensitpa yksityistä perhearkistoa, LibrePhotos tarjoaa hiotun, ominaisuuksiltaan täydellisen vaihtoehdon.