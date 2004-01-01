Ota LibrePhotos käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity valokuvien hallinta automaattisella kasvojentunnistuksella, kohteen tunnistuksella ja tekoälypohjaisella haulla koko kokoelmaasi.
LibrePhotos – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LibrePhotos – mitä sillä voi rakentaa?
LibrePhotos on itse isännöity, avoimen lähdekoodin valokuvienhallinta-alusta, joka tuo tekoälypohjaisen järjestelyn henkilökohtaiseen valokuvakirjastoosi. Toisin kuin Google Photos tai iCloud, jokainen kuva pysyy omalla palvelimellasi – ei latausrajoituksia, ei tilausmaksuja eikä kolmansien osapuolten pääsyä muistoihisi. Se käsittelee valokuvasi automaattisesti kasvojentunnistuksella, kohtauksen tunnistuksella ja semanttisella haulla, jotta löydät minkä tahansa kuvan ilman manuaalista taggausta.
LibrePhotosin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan henkilökohtaisimmista tiedoistasi. Kaikki ML-käsittely tapahtuu paikallisesti – kasvojen klusterointi, käänteinen geokoodaus ja objektintunnistus tapahtuvat palvelimellasi ilman kutsuja ulkoisiin tekoälypalveluihin. Muutitpa sitten pilvipalvelusta tai rakensitpa yksityistä perhearkistoa, LibrePhotos tarjoaa hiotun, ominaisuuksiltaan täydellisen vaihtoehdon.
LibrePhotos – tärkeimmät ominaisuudet
Kasvojentunnistus
Klusteroi kasvot automaattisesti koko kirjastostasi, jotta voit tunnistaa henkilöt kerran ja löytää heidän kaikki kuvansa välittömästi.
AI-valokuvahaku
Hae valokuviasi kohteiden, kohtausten ja kuvausten perusteella laitteessa olevan koneoppimisen avulla — pilvipalvelun APIa ei tarvita.
Automaattinen kuvien järjestely
Aikajana- ja albumikatselut tapahtumapohjaisella ryhmittelyllä, käänteisellä geokoodauksella ja EXIF-metatietojen poiminnalla järjestävät kirjastosi ilman manuaalista vaivaa.
Monikäyttäjätuki
Jaa valokuvapalvelimesi perheenjäsenten kanssa, jokaisella oma kirjastonsa, kasvojentunnistuksen laajuus ja käyttöoikeudet.
Raaka- ja videotuki
Käsittelee RAW-tiedostoja, HEIC/HEIF-muotoja ja videoita tavallisten JPEG-tiedostojen ohella säilyttäen täyden kuvanlaadun ja metatiedot.
LibrePhotos – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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