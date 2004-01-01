Asenna RSS Bridge yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity silta, joka muuttaa verkkosivustot ilman RSS:ää puhtaiksi, tilattaviksi syötteiksi mille tahansa lukijalle.
RSS Bridge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RSS Bridge – mitä sillä voi rakentaa?
RSS Bridge on avoimen lähdekoodin PHP-palvelu, joka luo RSS- ja Atom-syötteitä sivustoille, jotka eivät enää julkaise niitä — sosiaalisen median verkostoille, videoalustoille, uutisportaaleille, foorumiketjuille ja niille lukemattomille sivuille, jotka hiljaisesti luopuivat syötteistä viime vuosikymmenen aikana. Se sisältää satoja yhteisön ylläpitämiä siltoja ja tarjoaa jokaisen niistä vakaana syöte-URL-osoitteena, johon voit tilata minkä tahansa lukijan kautta.
RSS Bridgen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lukulistasi yksityisenä, välttää julkisten instanssien nopeusrajoitukset ja käyttökatkokset, jotka liittyvät jaettuihin yhteisökäyttöönottoihin, ja antaa sinun sallia tarkalleen ne sillat, jotka instanssisi tarjoaa. Yhdistettynä itseisännöityyn lukijaan, kuten FreshRSS tai CommaFeed, se antaa sinulle takaisin hallinnan siitä, miten käytät avointa verkkoa.
RSS Bridge – tärkeimmät ominaisuudet
Satoja siltoja
Luo syötteitä YouTube-kanavilta, Mastodon-aikajanoilta, Reddit-aliredditeistä, Bandcamp-sivuilta, GitHub-julkaisuista, uutissivustoilta ja monista muista lähteistä suoraan paketista.
Useita syötemuotoja
Tarjoa jokainen lähde Atom-, RSS 2.0-, MRSS-, JSON-, HTML- tai pelkkänä tekstinä, jotta kuka tahansa lukija, kaavin tai webhook-kuluttaja voi käyttää sitä.
Sillan sallittujen luettelo
Rajoita instanssisi kuratoituun joukkoon siltoja käyttämällä
whitelist.txt resurssien käytön hallitsemiseksi ja harvoin käytettyjen kaavijoiden paljastamisen välttämiseksi.
Selaintasoinen haku
Sisältää curl-impersonate-toiminnon, jotta pyynnöt näyttävät oikealta Chrome-selaimelta, ohittaen sivustot, jotka estävät tavalliset HTTP-asiakasohjelmat.
Mukautetut sillat
Pudota omat
Bridge.php-tiedostosi konfiguraatiovolyymiin kaapiaksesi mitä tahansa tarvitsemaasi sivustoa ilman projektin haarauttamista.
Tiliä ei tarvita
Tilaton verkkokäyttöliittymä ilman käyttäjiä, tietokantaa eikä rekisteröitymistä — syötteiden URL-osoitteet ovat ainoa pysyvä tila.
RSS Bridge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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