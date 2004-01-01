Jopa 69 % alennus RSS Bridge tuotteelle

Asenna RSS Bridge yhden napsautuksen asennuksella.

Itse isännöity silta, joka muuttaa verkkosivustot ilman RSS:ää puhtaiksi, tilattaviksi syötteiksi mille tahansa lukijalle.

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4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
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KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
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Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
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1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

RSS Bridge – mitä sillä voi rakentaa?

RSS Bridge on avoimen lähdekoodin PHP-palvelu, joka luo RSS- ja Atom-syötteitä sivustoille, jotka eivät enää julkaise niitä — sosiaalisen median verkostoille, videoalustoille, uutisportaaleille, foorumiketjuille ja niille lukemattomille sivuille, jotka hiljaisesti luopuivat syötteistä viime vuosikymmenen aikana. Se sisältää satoja yhteisön ylläpitämiä siltoja ja tarjoaa jokaisen niistä vakaana syöte-URL-osoitteena, johon voit tilata minkä tahansa lukijan kautta.

RSS Bridgen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lukulistasi yksityisenä, välttää julkisten instanssien nopeusrajoitukset ja käyttökatkokset, jotka liittyvät jaettuihin yhteisökäyttöönottoihin, ja antaa sinun sallia tarkalleen ne sillat, jotka instanssisi tarjoaa. Yhdistettynä itseisännöityyn lukijaan, kuten FreshRSS tai CommaFeed, se antaa sinulle takaisin hallinnan siitä, miten käytät avointa verkkoa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

RSS Bridge – tärkeimmät ominaisuudet

Satoja siltoja

Luo syötteitä YouTube-kanavilta, Mastodon-aikajanoilta, Reddit-aliredditeistä, Bandcamp-sivuilta, GitHub-julkaisuista, uutissivustoilta ja monista muista lähteistä suoraan paketista.

Useita syötemuotoja

Tarjoa jokainen lähde Atom-, RSS 2.0-, MRSS-, JSON-, HTML- tai pelkkänä tekstinä, jotta kuka tahansa lukija, kaavin tai webhook-kuluttaja voi käyttää sitä.

Sillan sallittujen luettelo

Rajoita instanssisi kuratoituun joukkoon siltoja käyttämällä whitelist.txt resurssien käytön hallitsemiseksi ja harvoin käytettyjen kaavijoiden paljastamisen välttämiseksi.

Selaintasoinen haku

Sisältää curl-impersonate-toiminnon, jotta pyynnöt näyttävät oikealta Chrome-selaimelta, ohittaen sivustot, jotka estävät tavalliset HTTP-asiakasohjelmat.

Mukautetut sillat

Pudota omat Bridge.php-tiedostosi konfiguraatiovolyymiin kaapiaksesi mitä tahansa tarvitsemaasi sivustoa ilman projektin haarauttamista.

Tiliä ei tarvita

Tilaton verkkokäyttöliittymä ilman käyttäjiä, tietokantaa eikä rekisteröitymistä — syötteiden URL-osoitteet ovat ainoa pysyvä tila.

RSS Bridge – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

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Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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