RSS Bridge on avoimen lähdekoodin PHP-palvelu, joka luo RSS- ja Atom-syötteitä sivustoille, jotka eivät enää julkaise niitä — sosiaalisen median verkostoille, videoalustoille, uutisportaaleille, foorumiketjuille ja niille lukemattomille sivuille, jotka hiljaisesti luopuivat syötteistä viime vuosikymmenen aikana. Se sisältää satoja yhteisön ylläpitämiä siltoja ja tarjoaa jokaisen niistä vakaana syöte-URL-osoitteena, johon voit tilata minkä tahansa lukijan kautta.

RSS Bridgen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää lukulistasi yksityisenä, välttää julkisten instanssien nopeusrajoitukset ja käyttökatkokset, jotka liittyvät jaettuihin yhteisökäyttöönottoihin, ja antaa sinun sallia tarkalleen ne sillat, jotka instanssisi tarjoaa. Yhdistettynä itseisännöityyn lukijaan, kuten FreshRSS tai CommaFeed, se antaa sinulle takaisin hallinnan siitä, miten käytät avointa verkkoa.