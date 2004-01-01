TeslaMate on avoimen lähdekoodin dataloggeri Teslan omistajille, joka yhdistää Tesla API:iin, kysyy autosi telemetriatietoja jatkuvasti ja tallentaa jokaisen ajon, latauksen, ohjelmistopäivityksen ja joutokäyntitapahtuman PostgreSQL-tietokantaan. Puhtaan Phoenix-verkkosovelluksen ja erillisen Grafana-instanssin ympärille rakennettu, kahdella tusinalla valmiilla kojelaudalla varustettu TeslaMate tarjoaa historiallisen näkemyksen tehokkuudesta, akun heikkenemisestä, latauskustannuksista ja ajotottumuksista, joita Tesla-sovellus ei paljasta.

TeslaMaten itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen ajokilometrin tiedot yksityisinä – mikään kolmannen osapuolen analytiikkapalvelu ei kerää matkakohteitasi, lataushistoriaasi tai heräämismallejasi. Mukana tulevat PostgreSQL, Grafana ja MQTT-välittäjä toimivat kokonaan VPS:lläsi, ja kirjaudut TeslaMateen kerran Tesla-tililläsi aloittaaksesi tietojen keräämisen.