Jopa 69 % alennus TeslaMate tuotteelle

Asenna TeslaMate yhden napsautuksen asennuksella.

Itse isännöity dataloggeri Teslallesi, joka tallentaa jokaisen ajon, latauksen ja matkan tilaston kauniilla Grafana-kojelautapaneeleilla.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna TeslaMate yhden napsautuksen asennuksella.

TeslaMate – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

TeslaMate – mitä sillä voi rakentaa?

TeslaMate on avoimen lähdekoodin dataloggeri Teslan omistajille, joka yhdistää Tesla API:iin, kysyy autosi telemetriatietoja jatkuvasti ja tallentaa jokaisen ajon, latauksen, ohjelmistopäivityksen ja joutokäyntitapahtuman PostgreSQL-tietokantaan. Puhtaan Phoenix-verkkosovelluksen ja erillisen Grafana-instanssin ympärille rakennettu, kahdella tusinalla valmiilla kojelaudalla varustettu TeslaMate tarjoaa historiallisen näkemyksen tehokkuudesta, akun heikkenemisestä, latauskustannuksista ja ajotottumuksista, joita Tesla-sovellus ei paljasta.

TeslaMaten itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen ajokilometrin tiedot yksityisinä – mikään kolmannen osapuolen analytiikkapalvelu ei kerää matkakohteitasi, lataushistoriaasi tai heräämismallejasi. Mukana tulevat PostgreSQL, Grafana ja MQTT-välittäjä toimivat kokonaan VPS:lläsi, ja kirjaudut TeslaMateen kerran Tesla-tililläsi aloittaaksesi tietojen keräämisen.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

TeslaMate – tärkeimmät ominaisuudet

Ajo- ja latauskirjaus

Jatkuva tiedonkeruu tallentaa jokaisen ajon, latauskerran, ohjelmistopäivityksen ja pysäköintitapahtuman tarkkoine alku- ja loppuaikaleimoineen ja sijainteineen.

Valmiiksi rakennetut Grafana-kojelautapaneelit

Kaksi tusinaa kojelautoja visualisoi tehokkuuden, toimintasäteen, latauskustannukset, renkaiden kulumisen ja akun heikkenemisen heti käyttövalmiina — Grafana-asetuksia ei tarvita.

Matkan ja osoitteen selvitys

Käänteinen geokoodaus muuntaa raa'at GPS-koordinaatit nimetyiksi osoitteiksi, jotta matkahistoria näyttää sinulle todelliset paikannimet, ei koordinaatteja.

Akun kunnon seuranta

Pitkän aikavälin akun heikkenemiskaaviot ja ennustettu kapasiteetin menetys auttavat sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä vaihdosta tai takuuvaatimuksista.

Latauskustannusraportit

Määritä tariffit sijainnin mukaan laskeaksesi tarkat latauskustannukset istuntoa kohden, kuukausittaiset laskuarviot ja säästöt verrattuna bensiiniin.

MQTT-integraatio

MQTT:n kautta julkaistu auton reaaliaikainen tila integroituu Home Assistantin, openHABin tai minkä tahansa MQTT:tä käyttävän kotiautomaatioalustan kanssa.

TeslaMate – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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