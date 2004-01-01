Asenna TeslaMate yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity dataloggeri Teslallesi, joka tallentaa jokaisen ajon, latauksen ja matkan tilaston kauniilla Grafana-kojelautapaneeleilla.
TeslaMate – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TeslaMate – mitä sillä voi rakentaa?
TeslaMate on avoimen lähdekoodin dataloggeri Teslan omistajille, joka yhdistää Tesla API:iin, kysyy autosi telemetriatietoja jatkuvasti ja tallentaa jokaisen ajon, latauksen, ohjelmistopäivityksen ja joutokäyntitapahtuman PostgreSQL-tietokantaan. Puhtaan Phoenix-verkkosovelluksen ja erillisen Grafana-instanssin ympärille rakennettu, kahdella tusinalla valmiilla kojelaudalla varustettu TeslaMate tarjoaa historiallisen näkemyksen tehokkuudesta, akun heikkenemisestä, latauskustannuksista ja ajotottumuksista, joita Tesla-sovellus ei paljasta.
TeslaMaten itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen ajokilometrin tiedot yksityisinä – mikään kolmannen osapuolen analytiikkapalvelu ei kerää matkakohteitasi, lataushistoriaasi tai heräämismallejasi. Mukana tulevat PostgreSQL, Grafana ja MQTT-välittäjä toimivat kokonaan VPS:lläsi, ja kirjaudut TeslaMateen kerran Tesla-tililläsi aloittaaksesi tietojen keräämisen.
TeslaMate – tärkeimmät ominaisuudet
Ajo- ja latauskirjaus
Jatkuva tiedonkeruu tallentaa jokaisen ajon, latauskerran, ohjelmistopäivityksen ja pysäköintitapahtuman tarkkoine alku- ja loppuaikaleimoineen ja sijainteineen.
Valmiiksi rakennetut Grafana-kojelautapaneelit
Kaksi tusinaa kojelautoja visualisoi tehokkuuden, toimintasäteen, latauskustannukset, renkaiden kulumisen ja akun heikkenemisen heti käyttövalmiina — Grafana-asetuksia ei tarvita.
Matkan ja osoitteen selvitys
Käänteinen geokoodaus muuntaa raa'at GPS-koordinaatit nimetyiksi osoitteiksi, jotta matkahistoria näyttää sinulle todelliset paikannimet, ei koordinaatteja.
Akun kunnon seuranta
Pitkän aikavälin akun heikkenemiskaaviot ja ennustettu kapasiteetin menetys auttavat sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä vaihdosta tai takuuvaatimuksista.
Latauskustannusraportit
Määritä tariffit sijainnin mukaan laskeaksesi tarkat latauskustannukset istuntoa kohden, kuukausittaiset laskuarviot ja säästöt verrattuna bensiiniin.
MQTT-integraatio
MQTT:n kautta julkaistu auton reaaliaikainen tila integroituu Home Assistantin, openHABin tai minkä tahansa MQTT:tä käyttävän kotiautomaatioalustan kanssa.
TeslaMate – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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