Ota Plausible Analytics käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt, evästeetön verkkoanalytiikka-alusta, joka on täysin GDPR-yhteensopiva ja säilyttää kaikki kävijätiedot omalla palvelimellasi.
Plausible Analytics – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Plausible Analytics – mitä sillä voi rakentaa?
Plausible Analytics on avoimen lähdekoodin, yksityisyyteen keskittyvä vaihtoehto Google Analyticsille, joka seuraa olennaisia verkkosivuston mittareita ilman evästeitä, henkilötietojen keräämistä tai suostumusbanneria. Sen seurantaskripti painaa alle 1 KB, joten sillä ei ole käytännössä mitään vaikutusta sivun latausaikoihin, samalla kun se tarjoaa selkeän hallintapaneelin kaikilla tarvitsemillasi liikenneanalyyseillä.
Plausiblen itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen sivun katselun ja tapahtumatiedon infrastruktuurissasi ilman kolmannen osapuolen pääsyä. Tämä malli yhdistää Plausible-sovelluksen PostgreSQL:n kanssa metatiedoille ja ClickHousen kanssa korkean suorituskyvyn analytiikkakyselyille, tarjoten sinulle täydellisen, tuotantovalmiin asennuksen, joka säilyttää tiedot toistaiseksi kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla.
Plausible Analytics – tärkeimmät ominaisuudet
Evästeetön seuranta
Mittaa liikennettä ilman evästeitä tai pysyviä tunnisteita, joten et tarvitse suostumusbanneria ja pysyt oletusarvoisesti GDPR:n ja CCPA:n mukaisena.
Alle 1 KB:n skripti
Seurantaskripti on pienempi kuin useimmat kuvat, eikä aiheuta mitattavaa viivettä sivujen latautumiseen, samalla kun se kerää kaikki olennaiset mittarit.
Reaaliaikainen hallintapaneeli
Näe reaaliaikaiset kävijämäärät historiallisten trendien, liikenteen lähteiden ja suosituimpien sivujen rinnalla yhdessä, helposti luettavassa hallintapaneelissa.
Tavoite- ja tapahtumaseuranta
Seuraa mukautettuja konversioita ja tapahtumia — lomakkeiden lähetyksiä, painikkeiden klikkauksia ja ulkoisia linkkejä — kirjoittamatta monimutkaista analytiikkakoodia.
ClickHouse-analytiikkamoottori
ClickHouse-saraketallennus mahdollistaa nopeat kyselyt miljoonien sivunäyttöjen yli, joten hallintapaneelit latautuvat välittömästi jopa vilkkaasti liikennöidyillä sivustoilla.
Plausible Analytics – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.