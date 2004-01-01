Plausible Analytics on avoimen lähdekoodin, yksityisyyteen keskittyvä vaihtoehto Google Analyticsille, joka seuraa olennaisia verkkosivuston mittareita ilman evästeitä, henkilötietojen keräämistä tai suostumusbanneria. Sen seurantaskripti painaa alle 1 KB, joten sillä ei ole käytännössä mitään vaikutusta sivun latausaikoihin, samalla kun se tarjoaa selkeän hallintapaneelin kaikilla tarvitsemillasi liikenneanalyyseillä.

Plausiblen itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen sivun katselun ja tapahtumatiedon infrastruktuurissasi ilman kolmannen osapuolen pääsyä. Tämä malli yhdistää Plausible-sovelluksen PostgreSQL:n kanssa metatiedoille ja ClickHousen kanssa korkean suorituskyvyn analytiikkakyselyille, tarjoten sinulle täydellisen, tuotantovalmiin asennuksen, joka säilyttää tiedot toistaiseksi kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla.