Asenna Inkscape yhdellä napsautuksella.
Ilmainen ja avoimen lähdekoodin vektorieditori, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta pilvipohjaisen työpöytäympäristön kautta.
Inkscape – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Inkscape – mitä sillä voi rakentaa?
Inkscape on johtava avoimen lähdekoodin vektorikuvankäsittelyohjelma logojen, kuvakkeiden, kuvitusten ja teknisten kaavioiden luomiseen SVG-muodossa. Tämä malli käyttää täyttä Inkscape-työpöytäsovellusta KasmVNC:n kautta, tehden siitä käytettävän mistä tahansa modernista selaimesta ilman paikallista asennusta.
Inkscapen isännöinti VPS:llä antaa sinulle pysyvän suunnittelutyötilan, joka seuraa sinua laitteiden välillä. Mukautetut laajennuksesi, palettisi, mallisi ja projektitiedostosi ovat aina saatavilla, ja ympäristö on suojattu HTTPS:n ja salasanatunnistuksen avulla — VPN:ää tai työpöydän synkronointia ei tarvita.
Inkscape – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen työpöytä
Täysi Inkscape-sovellus toimii selaimessasi KasmVNC:n kautta, antaen sinulle pääsyn suunnittelutyötilaasi miltä tahansa laitteelta.
SVG-natiivimuokkaus
Inkscape toimii suoraan SVG-geometrian kanssa, joten kuvitus skaalautuu mihin tahansa resoluutioon laadun heikkenemättä — ihanteellinen verkkoon ja painotuotteisiin.
Solmun edistynyt muokkaus
Tarkat Bezier-käyrä- ja solmukäsittelytyökalut antavat sinulle täyden hallinnan poluista yksityiskohtaista kuvitusta ja kuvaketyötä varten.
Laajennukset ja skriptaus
Sadat sisäänrakennetut ja yhteisön laajennukset mahdollistavat automaation, mukautetut tehosteet ja työnkulun integraatiot suoraan Inkscapen sisällä.
Pysyvä työtila
Projektitiedostot, fontit, paletit ja asetukset säilyvät istuntojen välillä nimetyllä Docker-volyymillä, kestävät säilöjen uudelleenkäynnistykset ja päivitykset.
Inkscape – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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