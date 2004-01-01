Inkscape on johtava avoimen lähdekoodin vektorikuvankäsittelyohjelma logojen, kuvakkeiden, kuvitusten ja teknisten kaavioiden luomiseen SVG-muodossa. Tämä malli käyttää täyttä Inkscape-työpöytäsovellusta KasmVNC:n kautta, tehden siitä käytettävän mistä tahansa modernista selaimesta ilman paikallista asennusta.

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