Asenna Glances yhden napsautuksen asennuksena.
Monialustainen järjestelmänvalvontatyökalu, joka tarjoaa reaaliaikaiset suorittimen, muistin, levyn, verkon ja konttien mittarit verkkokäyttöliittymän kautta.
Glances – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Glances – mitä sillä voi rakentaa?
Glances on kattava palvelimen valvontatyökalu, joka yhdistää topin, htopin, iotopin ja df:n näkyvyyden yhdeksi, yhtenäiseksi verkkokäyttöliittymäksi. Se tarjoaa reaaliaikaisia mittareita suorittimelle, muistille, swapille, levyn I/O:lle, verkolle, prosesseille ja käynnissä oleville Docker-kontteille – sekä konfiguroitavan hälytyksen, kun kynnysarvot ylittyvät.
Glancesin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täydellisen näkyvyyden palvelininfrastruktuuriisi lähettämättä suorituskykytietoja ulkoisille valvontapalveluille. Tämä malli ottaa Glancesin käyttöön vain luku -oikeuksilla Docker-socketiin ja isännän PID-nimiavaruuteen, jotta kontti- ja järjestelmätason mittarit ovat täysin näkyvissä suojatusta HTTPS-käyttöliittymästä.
Glances – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset järjestelmän mittarit
Valvo suorittimen, muistin, swap-muistin, kuormituksen keskiarvoja, levyn I/O:ta ja verkon kaistanleveyttä yhdestä verkkokojelaudasta.
Docker-konttien valvonta
Konttikohtainen suorittimen, muistin ja verkon käyttö on nähtävissä isäntätason järjestelmämittareiden rinnalla yhdessä näkymässä.
Konfiguroitava hälytys
Aseta kynnysarvot suorittimen, muistin ja levyn käytölle laukaistaksesi automaattisia hälytyksiä ennen kuin resurssien loppuminen aiheuttaa ongelmia.
Mittareiden vienti
Vie suorituskykytiedot InfluxDB:hen, Prometheukseen ja muihin aikasarjatietokantoihin pitkän aikavälin trendianalyysiä varten.
RESTful API
Sisäänrakennettu REST-rajapinta mahdollistaa mukautetut integraatiot, skriptatut kyselyt ja mittareiden upottamisen muihin koontinäyttöihin.
Glances – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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