Asenna Shlink yhdellä klikkauksella.
Itseisännöity URL-lyhentäjä brändätyillä lyhytlinkeillä, klikkausanalytiikalla, QR-koodeilla ja täydellä REST-rajapinnalla.
Shlink – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shlink – mitä sillä voi rakentaa?
Shlink on tehokas avoimen lähdekoodin URL-lyhennyspalvelu, joka antaa sinulle täyden hallinnan linkki-infrastruktuuriisi. Toisin kuin kaupalliset palvelut, jotka asettavat brändäys-, hinnoittelutaso- tai tiedonjakovaatimuksia, Shlinkin avulla voit luoda brändättyjä lyhytlinkkejä omalla verkkotunnuksellasi ilman kolmannen osapuolen riippuvuutta.
Shlinkin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että klikkaustietosi, analytiikkasi ja linkkimäärityksesi pysyvät täysin hallinnassasi. Yli 4 600 GitHub-tähden ansiosta Shlink on todistettu, aktiivisesti ylläpidetty projekti, johon luottavat yritykset, sisällöntuottajat ja kehittäjät, jotka tarvitsevat luotettavaa URL-lyhennystä ilman toimittajalukitusta.
Shlink – tärkeimmät ominaisuudet
Brändätyt lyhytlinkit
Luo lyhyitä linkkejä omalla mukautetulla verkkotunnuksellasi pitäen brändisi yhtenäisenä kaikessa jaetussa sisällössä.
Klikkausanalytiikka
Seuraa yksityiskohtaisia klikkaustilastoja, mukaan lukien maantieteellinen sijainti, laitteen tyyppi ja viittaustiedot jokaiselle lyhyelle linkille.
QR-koodin luonti
Luo automaattisesti QR-koodeja mille tahansa lyhyelle linkille, valmiina painomateriaaleihin, esityksiin ja offline-kampanjoihin.
REST API -käyttö
Luo ja hallitse linkkejä ohjelmallisesti täyden REST-rajapinnan kautta, mahdollistaen integroinnin olemassa oleviin työkaluihisi ja työnkulkuihisi.
Linkin vanheneminen ja turvallisuus
Aseta vanhenemispäivät ja salasanasuojaa arkaluontoiset linkit hallitaksesi käyttöoikeuksia ja varmistaaksesi aikarajoitetun jakamisen.
Shlink – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla