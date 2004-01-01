Shlink on tehokas avoimen lähdekoodin URL-lyhennyspalvelu, joka antaa sinulle täyden hallinnan linkki-infrastruktuuriisi. Toisin kuin kaupalliset palvelut, jotka asettavat brändäys-, hinnoittelutaso- tai tiedonjakovaatimuksia, Shlinkin avulla voit luoda brändättyjä lyhytlinkkejä omalla verkkotunnuksellasi ilman kolmannen osapuolen riippuvuutta.

Shlinkin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että klikkaustietosi, analytiikkasi ja linkkimäärityksesi pysyvät täysin hallinnassasi. Yli 4 600 GitHub-tähden ansiosta Shlink on todistettu, aktiivisesti ylläpidetty projekti, johon luottavat yritykset, sisällöntuottajat ja kehittäjät, jotka tarvitsevat luotettavaa URL-lyhennystä ilman toimittajalukitusta.