Asenna Silex yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kooditon visuaalinen verkkosivustojen rakennustyökalu, joka tuottaa siistit, siirrettävät HTML- ja CSS-tiedostot.
Silex – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Silex – mitä sillä voi rakentaa?
Silex on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Webflow'lle — visuaalinen, kooditon verkkosivustojen rakennustyökalu, joka toimii kokonaan selaimessa ja tuottaa standardeja HTML- ja CSS-tiedostoja. Toisin kuin kaupalliset verkkosivustojen rakennustyökalut, jotka sitovat suunnittelusi ja sisältösi alustaansa, Silex tallentaa kaiken tavallisina tiedostoina omalle palvelimellesi. Se yhdistyy headless-sisällönhallintajärjestelmiin dynaamista sisältöä varten, integroituu staattisten sivustojen generaattoreihin, kuten 11ty:hen, ja sitä voidaan laajentaa lisäosajärjestelmän kautta.
Silexin itseisännöinti VPS:llä antaa verkkosuunnittelijoille ja toimistoille rajattoman projektityötilan kiinteillä palvelinkustannuksilla, ilman sivustokohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen alustan pysymisestä verkossa tai edullisena.
Silex – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen vedä ja pudota -editori
Rakenna sivuja visuaalisesti GrapesJS-pohjaisella editorilla, jossa on komponentteja, tyylejä ja asettelutyökaluja — HTML- tai CSS-tietämystä ei tarvita.
Staattinen HTML-tuloste
Jokainen Silexin tuottama verkkosivusto on puhdas, standardin mukainen HTML ja CSS – ei ajonaikaisia riippuvuuksia, toimii millä tahansa hosting-palveluntarjoajalla ja on täysin siirrettävissä.
CMS-tietosidonta
Yhdistä sivujen ulkoasut WordPressiin (GraphQL), Strapiin, Squidexiin ja muihin headless-sisällönhallintajärjestelmiin, jotta ei-kehittäjät voivat päivittää sisältöä koskematta ulkoasuun.
Monisivuston hallintapaneeli
Hallitse rajattomasti verkkosivustoprojekteja yhdestä Silex-instanssista, järjestettynä yhteen työtilaan toimistoille ja freelancereille, joilla on useita asiakkaita.
Liitännäisten laajennettavuus
Laajenna Silexiä mukautetuilla komponenteilla, tietoliittimillä ja kolmannen osapuolen palveluintegraatioilla liitännäisjärjestelmän kautta forkaamatta ydintä.
Silex – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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