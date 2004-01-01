Silex on avoimen lähdekoodin vaihtoehto Webflow'lle — visuaalinen, kooditon verkkosivustojen rakennustyökalu, joka toimii kokonaan selaimessa ja tuottaa standardeja HTML- ja CSS-tiedostoja. Toisin kuin kaupalliset verkkosivustojen rakennustyökalut, jotka sitovat suunnittelusi ja sisältösi alustaansa, Silex tallentaa kaiken tavallisina tiedostoina omalle palvelimellesi. Se yhdistyy headless-sisällönhallintajärjestelmiin dynaamista sisältöä varten, integroituu staattisten sivustojen generaattoreihin, kuten 11ty:hen, ja sitä voidaan laajentaa lisäosajärjestelmän kautta.

Silexin itseisännöinti VPS:llä antaa verkkosuunnittelijoille ja toimistoille rajattoman projektityötilan kiinteillä palvelinkustannuksilla, ilman sivustokohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta kolmannen osapuolen alustan pysymisestä verkossa tai edullisena.