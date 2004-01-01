Asenna Paperless-ngx yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin dokumenttienhallintajärjestelmä, joka skannaa, OCR-indeksoi ja arkistoi paperityösi täysin haettavissa olevaan digitaaliseen kirjastoon.
Paperless-ngx – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Paperless-ngx – mitä sillä voi rakentaa?
Paperless-ngx on yhteisön ylläpitämä dokumenttienhallintajärjestelmä, joka muuttaa fyysiset paperit haettavaksi, järjestetyksi digitaaliseksi arkistoksi. Se käsittelee automaattisesti OCR-tekniikalla skannatut kuvat ja PDF-tiedostot, luokittelee dokumentit ja lisää tunnisteita, jotta jokainen lasku, sopimus ja kuitti löytyy välittömästi sisällön perusteella. Gotenberg ja Apache Tika käsittelevät Office-dokumentteja ja monimutkaisia formaatteja, jotka tavalliset OCR-putket jättävät huomiotta.
Paperless-ngx:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluontoiset talousasiakirjat, sopimukset ja henkilökohtaiset dokumentit omassa infrastruktuurissasi – ei koskaan kolmannen osapuolen pilvipalvelussa. Erilliset VPS-resurssit varmistavat nopean OCR-käsittelyn jopa suurille dokumenttierille, kun taas pysyvät tallennustilat suojaavat koko arkistosi ja tietokantasi päivitysten ja uudelleenkäynnistysten läpi.
Paperless-ngx – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen OCR-indeksointi
Jokainen ladattu asiakirja skannataan automaattisesti OCR-tekniikalla, jotta sen koko teksti indeksoidaan ja on haettavissa sekunneissa latauksen jälkeen, riippumatta siitä, saapuiko se PDF-tiedostona vai skannattuna kuvana.
Älykäs luokittelu
Paperless-ngx oppii organisaatiosi toimintatavoista ja soveltaa automaattisesti tunnisteita, kirjeenvaihtajia ja asiakirjatyyppejä sisällön perusteella, vähentäen manuaalisen lajittelun lähes nollaan.
Täystekstihaku
Hae arkistosi jokaisen asiakirjan koko sisällöstä edistyneellä suodatuksella päivämäärän, tunnisteen, kirjeenvaihtajan ja asiakirjatyypin mukaan tarkkaa hakua varten.
Monikäyttäjäoikeus
Tarkat käyttöoikeusasetukset antavat useiden käyttäjien jakaa saman arkiston roolipohjaisella pääsyllä, mikä tekee siitä sopivan niin pienille tiimeille kuin kotitalouksillekin.
Toimistoasiakirjojen tuki
Gotenberg- ja Apache Tika -integraatio käsittelee Word-, Excel- ja muita Office-muotoja PDF-tiedostojen ja kuvien ohella, tarjoten sinulle yhden arkiston kaikille asiakirjatyypeille.
Paperless-ngx – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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