Paperless-ngx on yhteisön ylläpitämä dokumenttienhallintajärjestelmä, joka muuttaa fyysiset paperit haettavaksi, järjestetyksi digitaaliseksi arkistoksi. Se käsittelee automaattisesti OCR-tekniikalla skannatut kuvat ja PDF-tiedostot, luokittelee dokumentit ja lisää tunnisteita, jotta jokainen lasku, sopimus ja kuitti löytyy välittömästi sisällön perusteella. Gotenberg ja Apache Tika käsittelevät Office-dokumentteja ja monimutkaisia formaatteja, jotka tavalliset OCR-putket jättävät huomiotta.

Paperless-ngx:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluontoiset talousasiakirjat, sopimukset ja henkilökohtaiset dokumentit omassa infrastruktuurissasi – ei koskaan kolmannen osapuolen pilvipalvelussa. Erilliset VPS-resurssit varmistavat nopean OCR-käsittelyn jopa suurille dokumenttierille, kun taas pysyvät tallennustilat suojaavat koko arkistosi ja tietokantasi päivitysten ja uudelleenkäynnistysten läpi.