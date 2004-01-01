Ota Woodpecker CI käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt avoimen lähdekoodin CI/CD-alusta natiivilla GitHub-integraatiolla automatisoituun testaukseen, rakentamiseen ja käyttöönottoon.
Woodpecker CI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Woodpecker CI – mitä sillä voi rakentaa?
Woodpecker CI on kevyt yhteisön kehittämä Drone CI:n haarukka, joka tarjoaa suoraviivaisen jatkuvan integraation ja toimituksen alustan. Putket määritellään yksinkertaisina YAML-tiedostoina arkistoissasi, ja Woodpecker suorittaa ne automaattisesti push-, pull-pyyntö- tai tag-tapahtumissa GitHub OAuth -integraation kautta.
Woodpecker CI:n itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan rakennusinfrastruktuuriisi ilman minuuttikohtaista laskutusta tai käyttäjärajoituksia. Huomautus: ennen käyttöönottoa luo GitHub OAuth -sovellus, jonka takaisinkutsun URL-osoite on asetettu Woodpecker-instanssisi URL-osoitteeksi, ja anna sitten asiakastunnus (Client ID) ja salaisuus (Secret) asennusprosessin aikana.
Woodpecker CI – tärkeimmät ominaisuudet
YAML-putkilinjamääritykset
Määritä rakennus-, testaus- ja käyttöönotto-putket .woodpecker.yaml-tiedostoina, jotka on tallennettu sovelluskoodisi rinnalle.
GitHub-integraatio
Käynnistä putket automaattisesti push-, pull request- ja tag-tapahtumissa GitHub OAuthin kautta ilman lisäwebhoookeja.
Docker-natiivit koonnokset
Jokainen putkilinjan vaihe suoritetaan Docker-kontissa, tarjoten puhtaat, eristetyt ja toistettavat rakennusympäristöt.
Rinnakkaiset vaiheet
Suorita itsenäiset putkilinjan vaiheet rinnakkain vähentääksesi kokonaisrakennusaikaa monikomponenttisissa projekteissa.
Salaisuuksien hallinta
Tallenna API-avaimet ja tunnistetiedot salattuina putkilinjan salaisuuksina, jotka ovat vaiheiden käytettävissä paljastamatta niitä YAML-tiedostoissa.
Woodpecker CI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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