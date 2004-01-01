Woodpecker CI on kevyt yhteisön kehittämä Drone CI:n haarukka, joka tarjoaa suoraviivaisen jatkuvan integraation ja toimituksen alustan. Putket määritellään yksinkertaisina YAML-tiedostoina arkistoissasi, ja Woodpecker suorittaa ne automaattisesti push-, pull-pyyntö- tai tag-tapahtumissa GitHub OAuth -integraation kautta.

Woodpecker CI:n itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan rakennusinfrastruktuuriisi ilman minuuttikohtaista laskutusta tai käyttäjärajoituksia. Huomautus: ennen käyttöönottoa luo GitHub OAuth -sovellus, jonka takaisinkutsun URL-osoite on asetettu Woodpecker-instanssisi URL-osoitteeksi, ja anna sitten asiakastunnus (Client ID) ja salaisuus (Secret) asennusprosessin aikana.