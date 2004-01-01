Mage AI on seuraavan sukupolven dataputkialusta, joka yhdistää muistikirjatyylisen kehitysympäristön tuotantotason orkestrointiin. Data-insinöörit ja analyytikot rakentavat ETL-putkia käyttäen Pythonia, SQL:ää tai R:ää interaktiivisessa editorissa, testaavat niitä vaiheittain, ja ajoittavat ja valvovat niitä laajassa mittakaavassa. Integraatiot PostgreSQL:n, MySQL:n, BigQueryn, Snowflaken, S3:n ja kymmenien muiden lähteiden ja kohteiden kanssa kattavat useimmat datapinon kokoonpanot.

Mage AI:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteiset tuotantotiedot omassa infrastruktuurissasi, poistaa ajokohtaisen pilvihinnottelun ja antaa tiimeille dedikoidun putkiympäristön, joka skaalautuu heidän työkuormiensa mukana ilman toimittajarajoituksia.