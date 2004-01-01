Asenna Mage AI yhdellä napsautuksella.
Moderni dataputkialusta ETL-työnkulkujen rakentamiseen, ajamiseen ja hallintaan Pythonilla, SQL:llä ja R:llä.
Mage AI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mage AI – mitä sillä voi rakentaa?
Mage AI on seuraavan sukupolven dataputkialusta, joka yhdistää muistikirjatyylisen kehitysympäristön tuotantotason orkestrointiin. Data-insinöörit ja analyytikot rakentavat ETL-putkia käyttäen Pythonia, SQL:ää tai R:ää interaktiivisessa editorissa, testaavat niitä vaiheittain, ja ajoittavat ja valvovat niitä laajassa mittakaavassa. Integraatiot PostgreSQL:n, MySQL:n, BigQueryn, Snowflaken, S3:n ja kymmenien muiden lähteiden ja kohteiden kanssa kattavat useimmat datapinon kokoonpanot.
Mage AI:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteiset tuotantotiedot omassa infrastruktuurissasi, poistaa ajokohtaisen pilvihinnottelun ja antaa tiimeille dedikoidun putkiympäristön, joka skaalautuu heidän työkuormiensa mukana ilman toimittajarajoituksia.
Mage AI – tärkeimmät ominaisuudet
Muistikirjatyylinen kehitys
Rakenna ja testaa putkilohkoja interaktiivisesti selaimen IDE:ssä ennen niiden siirtämistä ajoitettuihin tuotantoajoihin.
Python-, SQL- ja R-tuki
Kirjoita muunnoslogiikka kielellä, jota tiimisi jo käyttää, sekoittaen Python- ja SQL-lohkoja samassa putkessa.
Sisäänrakennettu orkestrointi
Ajoita putkistot, määritä tehtävien väliset riippuvuudet ja seuraa ajojen tilaa yhdistetystä orkestrointikoontinäytöstä.
Laajat integraatiot
Yhdistä tietokantoihin, tietovarastoihin, pilvitallennustilaan ja API-rajapintoihin valmiilla liittimillä, jotka kattavat useimmat datapinon työkalut.
Git-integraatio
Putkikoodin versiohallinta natiivilla Git-tuella yhteistyökehitykseen ja muutosten seurantaan.
Mage AI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.