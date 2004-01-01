Dograh on ilmainen, avoimen lähdekoodin kooditon alusta, jonka avulla voit rakentaa ja ottaa käyttöön tekoälypohjaisia puheagentteja kirjoittamatta riviäkään koodia. Sen vedä ja pudota -käyttöliittymä vie sinut konseptista toimivaan, tuotantovalmiiseen puheagenttiin alle kymmenessä minuutissa, ja siinä on alusta alkaen sisäänrakennettu tuki yli 30 kielelle, reaaliaikainen analytiikka ja älykäs puhelunreititys.

Dograhin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki keskustelutiedot, tallenteet ja asiakasvuorovaikutukset omassa infrastruktuurissasi, mikä on kriittistä GDPR-vaatimustenmukaisuuden ja tiukkoja tietojen sijaintivaatimuksia noudattavien alojen kannalta. Mukana tulevat PostgreSQL-, Redis- ja MinIO-komponentit tarjoavat tallennus- ja välimuistisuorituskyvyn, jota matalan viiveen puhevuorovaikutukset vaativat.