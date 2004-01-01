Asenna Dograh yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kooditon alusta tekoälyääniedustajien rakentamiseen ja käyttöönottoon minuuteissa, yli 30 kielen tuella.
Dograh – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dograh – mitä sillä voi rakentaa?
Dograh on ilmainen, avoimen lähdekoodin kooditon alusta, jonka avulla voit rakentaa ja ottaa käyttöön tekoälypohjaisia puheagentteja kirjoittamatta riviäkään koodia. Sen vedä ja pudota -käyttöliittymä vie sinut konseptista toimivaan, tuotantovalmiiseen puheagenttiin alle kymmenessä minuutissa, ja siinä on alusta alkaen sisäänrakennettu tuki yli 30 kielelle, reaaliaikainen analytiikka ja älykäs puhelunreititys.
Dograhin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki keskustelutiedot, tallenteet ja asiakasvuorovaikutukset omassa infrastruktuurissasi, mikä on kriittistä GDPR-vaatimustenmukaisuuden ja tiukkoja tietojen sijaintivaatimuksia noudattavien alojen kannalta. Mukana tulevat PostgreSQL-, Redis- ja MinIO-komponentit tarjoavat tallennus- ja välimuistisuorituskyvyn, jota matalan viiveen puhevuorovaikutukset vaativat.
Dograh – tärkeimmät ominaisuudet
Kooditon agentin rakentaja
Vedä ja pudota -työnkulut antavat ei-teknisten käyttäjien suunnitella täydellisiä puhekeskustelukulkuja ilman koodin kirjoittamista.
30+ kielituki
Natiivi monikielinen puhesynteesi ja -tunnistus mahdollistaa asiakasvuorovaikutuksen käyttäjiesi haluamalla kielellä.
Älykäs puhelunohjaus
Monimutkaiset tiedustelut ohjataan automaattisesti ihmisasiakaspalvelijoille, jolloin tekoäly hoitaa rutiinipyynnöt tehokkaasti.
Reaaliaikainen analytiikka
Reaaliaikaiset hallintapaneelit tuovat esiin keskustelumittarit, suoritusasteet ja agenttien suorituskyvyn, jotta voit optimoida jatkuvasti.
Yksityisyys etusijalla -arkkitehtuuri
Kaikki keskusteludata pysyy infrastruktuurissasi, mikä tekee GDPR- ja toimialakohtaisten vaatimusten täyttämisestä helppoa.
Dograh – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.