Warracker on avoimen lähdekoodin takuunseurantasovellus, joka keskittää kaikki tuotetakuusi, ostodokumenttisi ja reklamaatiohistoriasi yhteen itse isännöityyn hallintapaneeliin. Sen sijaan, että etsisit tietoja sähköpostiketjuista, arkistokaapeista tai laskentataulukoista, saat haettavan tietokannan, jossa on vanhenemishälytykset, dokumenttien tallennustila ja monen käyttäjän pääsy tiimeille ja kotitalouksille.

Warrackerin itse isännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että ostokuitit, laskuskannaukset ja tuotteiden sarjanumerot pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Apprisen kautta saatavien ennakoivien sähköposti- ja push-ilmoitusten avulla saat ennakkovaroituksia ennen takuiden vanhenemista, jotta voit toimia, kun kattavuus on vielä voimassa.