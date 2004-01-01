Asenna Warracker yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity takuunhallintajärjestelmä tuotetakuuden, kuittien ja vaatimusten seuraamiseen yhdessä paikassa.
Warracker – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Warracker – mitä sillä voi rakentaa?
Warracker on avoimen lähdekoodin takuunseurantasovellus, joka keskittää kaikki tuotetakuusi, ostodokumenttisi ja reklamaatiohistoriasi yhteen itse isännöityyn hallintapaneeliin. Sen sijaan, että etsisit tietoja sähköpostiketjuista, arkistokaapeista tai laskentataulukoista, saat haettavan tietokannan, jossa on vanhenemishälytykset, dokumenttien tallennustila ja monen käyttäjän pääsy tiimeille ja kotitalouksille.
Warrackerin itse isännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että ostokuitit, laskuskannaukset ja tuotteiden sarjanumerot pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Apprisen kautta saatavien ennakoivien sähköposti- ja push-ilmoitusten avulla saat ennakkovaroituksia ennen takuiden vanhenemista, jotta voit toimia, kun kattavuus on vielä voimassa.
Warracker – tärkeimmät ominaisuudet
Takuun päättymisilmoitukset
Vastaanota sähköposti- ja push-ilmoituksia yli 100 palvelun kautta, mukaan lukien Telegram, Slack ja Discord, ennen takuiden vanhenemista.
Asiakirjojen tallennus
Lataa ja liitä kuitit, laskut ja käyttöoppaat suoraan jokaiseen takuutietueeseen, jotta ne ovat heti saatavilla tarvittaessa.
Vahinkojen elinkaaren seuranta
Hallitse takuuvaatimuksia kokonaisvaltaisesti tila-päivitysten ja täyden näkyvyyden avulla koko vaatimusprosessin ajan.
Tarkennettu haku ja suodatus
Hae mikä tahansa takuu välittömästi tuotenimen, sarjanumeron, toimittajan tai mukautettujen tunnisteiden perusteella koko luettelostasi.
Monikäyttäjäoikeus
Jaa takuutiedot tiimin tai kotitalouden kesken roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja järjestelmänvalvojan hallintatoiminnoilla.
CSV-tuonti ja -vienti
Siirrä olemassa olevat takuutiedot laskentataulukoista CSV-tuonnin avulla ja vie tietosi milloin tahansa täyden siirrettävyyden varmistamiseksi.
Warracker – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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