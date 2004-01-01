Khoj on ilmainen, avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen henkilökohtainen avustaja, joka yhdistää asiakirjoihisi, muistiinpanoihisi ja tiedostoihisi ja antaa sinun kysyä niistä kysymyksiä luonnollisella kielellä. Se toimii minkä tahansa suuren tekoälypalveluntarjoajan kanssa – OpenAI, Anthropic, Google Gemini tai paikallinen Ollama-instanssi, joka pyörii samalla VPS:llä – ja täydentää vastauksiaan reaaliaikaisella verkkohakulla SearXNG:n kautta sekä eristetyllä Python-koodin suorituksella Terrariumin kautta.

Khojin itseisännöinti tarkoittaa, että asiakirjasi, keskustelusi ja kyselyhistoriasi pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Tiedostojasi ei koskaan lähetetä minnekään muualle kuin nimenomaisesti määrittämällesi tekoälymallin tarjoajalle, mikä antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mitä tietoja jaetaan ja kenen kanssa.