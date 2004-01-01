Asenna Khoj yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälyavustaja, joka keskustelee asiakirjojesi kanssa, etsii tietoa verkosta ja suorittaa koodia valitsemallasi tekoälymallilla.
Khoj – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Khoj – mitä sillä voi rakentaa?
Khoj on ilmainen, avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen henkilökohtainen avustaja, joka yhdistää asiakirjoihisi, muistiinpanoihisi ja tiedostoihisi ja antaa sinun kysyä niistä kysymyksiä luonnollisella kielellä. Se toimii minkä tahansa suuren tekoälypalveluntarjoajan kanssa – OpenAI, Anthropic, Google Gemini tai paikallinen Ollama-instanssi, joka pyörii samalla VPS:llä – ja täydentää vastauksiaan reaaliaikaisella verkkohakulla SearXNG:n kautta sekä eristetyllä Python-koodin suorituksella Terrariumin kautta.
Khojin itseisännöinti tarkoittaa, että asiakirjasi, keskustelusi ja kyselyhistoriasi pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Tiedostojasi ei koskaan lähetetä minnekään muualle kuin nimenomaisesti määrittämällesi tekoälymallin tarjoajalle, mikä antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mitä tietoja jaetaan ja kenen kanssa.
Khoj – tärkeimmät ominaisuudet
Keskustele dokumenttien kanssa
Indeksoi PDF-tiedostosi, muistiinpanosi ja tiedostosi ja kysy niistä kysymyksiä luonnollisella kielellä — Khoj hakee asiaankuuluvan kontekstin ja vastaukset valitsemallasi tekoälymallilla.
Verkkohakuintegraatio
Sisäänrakennettu SearXNG antaa Khojin hakea ja tiivistää ajankohtaista tietoa verkosta ilman, että kyselyt reititetään kolmannen osapuolen haku-API:n kautta.
Koodin suoritushiekkalaatikko
Suorita Python-koodia eristetyssä Terrarium-hiekkalaatikossa, jotta Khoj voi suorittaa laskutoimituksia, data-analyysiä ja skriptaustehtäviä osana keskustelua.
Mikä tahansa tekoälymallin tarjoaja
Yhdistä OpenAI, Anthropic, Google Gemini tai paikallinen Ollama-instanssi — vaihda palveluntarjoajia muuttamatta tapaa, jolla käytät Khojia.
Oletusarvoisesti yksityinen
Kaikki asiakirjat, keskustelut ja upotukset pysyvät VPS-palvelimellasi — mitään ei jaeta sen ulkopuolelle kuin määrittämäsi tekoälymallin tarjoaja.
Khoj – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.