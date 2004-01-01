Coder on johtava avoimen lähdekoodin alusta itseisännöidyille pilvikehitysympäristöille, jota insinööriorganisaatiot käyttävät kehittäjäinfrastruktuurinsa standardointiin, turvaamiseen ja skaalaamiseen. Alustatiimit määrittelevät työtilat Terraform-malleina – määrittäen IDE:n, riippuvuudet, resurssien allokoinnin ja verkkoyhteyden – ja kehittäjät käynnistävät johdonmukaisia, koodausvalmiita ympäristöjä minuuteissa sen sijaan, että käyttäisivät päiviä paikalliseen asennukseen.

Coderin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lähdekoodi ja tunnistetiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi, täyttäen tiukat turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Docker-socket-integraation avulla Coder voi tarjota konttipohjaisia työtiloja suoraan isännällä, antaen jokaiselle kehittäjälle eristetyt ympäristöt, jotka perustuvat VPS:si laskentatehoon, samalla kun säilytät keskitetyn hallinnan resursseista, tarkastuslokeista ja käyttöoikeuskäytännöistä.