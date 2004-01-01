Asenna Coder yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin alusta itse isännöityjen pilvikehitysympäristöjen käyttöönottoon Terraform-malleista omassa infrastruktuurissasi.
Coder – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Coder – mitä sillä voi rakentaa?
Coder on johtava avoimen lähdekoodin alusta itseisännöidyille pilvikehitysympäristöille, jota insinööriorganisaatiot käyttävät kehittäjäinfrastruktuurinsa standardointiin, turvaamiseen ja skaalaamiseen. Alustatiimit määrittelevät työtilat Terraform-malleina – määrittäen IDE:n, riippuvuudet, resurssien allokoinnin ja verkkoyhteyden – ja kehittäjät käynnistävät johdonmukaisia, koodausvalmiita ympäristöjä minuuteissa sen sijaan, että käyttäisivät päiviä paikalliseen asennukseen.
Coderin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lähdekoodi ja tunnistetiedot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi, täyttäen tiukat turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Docker-socket-integraation avulla Coder voi tarjota konttipohjaisia työtiloja suoraan isännällä, antaen jokaiselle kehittäjälle eristetyt ympäristöt, jotka perustuvat VPS:si laskentatehoon, samalla kun säilytät keskitetyn hallinnan resursseista, tarkastuslokeista ja käyttöoikeuskäytännöistä.
Coder – tärkeimmät ominaisuudet
Terraform-työtilamallit
Määrittele toistettavat kehitysympäristöt koodina ja tarjoa johdonmukaiset työtilat jokaiselle kehittäjälle yhdellä napsautuksella.
Mikä tahansa IDE tuettu
Kehittäjät muodostavat yhteyden VS Coden, JetBrainsin tai selainpohjaisten editorien avulla SSH:n kautta muuttamatta heidän suosimaansa työnkulkua.
Automaattikäynnistys ja -pysäytys
Työtilat käynnistyvät automaattisesti niihin päästäessä ja pysähtyvät aikataulun mukaisesti, vähentäen käyttämättömien resurssien kulutusta ja infrastruktuurikustannuksia.
SSO ja tarkastuslokitus
Integroi OIDC:n, GitHubin tai yrityksen identiteetintarjoajien kanssa ja ylläpidä täydellisiä tarkastusketjuja turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden vuoksi.
Resurssikiintiöt
Aseta käyttäjäkohtaiset suorittimen ja muistin rajat estääksesi hallitsemattomia työtiloja kuluttamasta kaikkia käytettävissä olevia VPS-resursseja.
Coder – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.