Asenna Unleash yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin ominaisuuslippujen hallintajärjestelmä turvallisiin, asteittaisiin ominaisuuksien käyttöönottoihin millä tahansa teknologiapinolla.
Unleash – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Unleash – mitä sillä voi rakentaa?
Unleash on yritystason avoimen lähdekoodin ominaisuuksien hallintajärjestelmä, johon yli 1 000 organisaation tiimit luottavat. Se erottaa koodin käyttöönoton ominaisuuksien aktivoinnista – julkaise tuotantoon milloin tahansa ja ota ominaisuuksia käyttöön valikoivasti tietyille käyttäjille, prosentuaalisille käyttöönotoille tai ympäristöille verkkopohjaisen ohjauspaneelin kautta, ilman uudelleenkäyttöönottoa.
Itse isännöity Unleash pitää kaikki lippujen konfiguraatio- ja käyttäjäkohdistustiedot omassa infrastruktuurissasi. Yli 15 virallisen SDK:n avulla, jotka kattavat kaikki tärkeimmät kielet ja kehykset, koko suunnitteluorganisaatiosi voi ottaa käyttöön ominaisuusliput johdonmukaisella työnkululla – A/B-testauksesta ja kanarianjulkaisuista hätäpysäytyskytkimiin.
Unleash – tärkeimmät ominaisuudet
Asteittaiset käyttöönotot
Ota ominaisuuksia käyttöön määritettävälle prosenttiosuudelle käyttäjistä ja laajenna kattavuutta asteittain, jotta ongelmat havaitaan ennen kuin ne vaikuttavat kaikkiin.
15+ virallista SDK:ta
Natiivi-SDK:t Node.js:lle, Javalle, Pythonille, Golle, .NETille, Rubylle, iOS:lle, Androidille ja muille pitävät lippujen arvioinnin nopeana ja paikallisena.
Ympäristökohdistus
Ylläpidä riippumattomia lipputiloja ympäristökohtaisesti — kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöissä — yhdestä ohjauspaneelista ilman kokoonpanon kahdentamista.
Aktivointistrategiat
Kohdista käyttäjätunnuksen, IP-alueen, isäntänimen tai mukautettujen kontekstikenttien perusteella hallitaksesi tarkasti, kuka näkee minkäkin ominaisuuden.
Täydellinen valvontaloki
Jokainen lipun muutos tallennetaan tekijän ja aikaleiman kera, josta saat täydellisen historian virheenkorjausta ja vaatimustenmukaisuutta varten.
Unleash – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.