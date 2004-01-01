Unleash on yritystason avoimen lähdekoodin ominaisuuksien hallintajärjestelmä, johon yli 1 000 organisaation tiimit luottavat. Se erottaa koodin käyttöönoton ominaisuuksien aktivoinnista – julkaise tuotantoon milloin tahansa ja ota ominaisuuksia käyttöön valikoivasti tietyille käyttäjille, prosentuaalisille käyttöönotoille tai ympäristöille verkkopohjaisen ohjauspaneelin kautta, ilman uudelleenkäyttöönottoa.

Itse isännöity Unleash pitää kaikki lippujen konfiguraatio- ja käyttäjäkohdistustiedot omassa infrastruktuurissasi. Yli 15 virallisen SDK:n avulla, jotka kattavat kaikki tärkeimmät kielet ja kehykset, koko suunnitteluorganisaatiosi voi ottaa käyttöön ominaisuusliput johdonmukaisella työnkululla – A/B-testauksesta ja kanarianjulkaisuista hätäpysäytyskytkimiin.