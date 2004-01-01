Ota Ubooquity käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity kotipalvelin e-kirjoille ja sarjakuville puhtaalla verkkolukijalla ja OPDS-syötteellä mobiilisovelluksille.
Ubooquity – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ubooquity – mitä sillä voi rakentaa?
Ubooquity on ilmainen, alustariippumaton kotipalvelin e-kirjoille, sarjakuville, lehdille ja PDF-tiedostoille. Se skannaa kirjastokansiosi, luo selattavat pikkukuvat ja metatiedot ja tarjoaa kaiken puhtaan verkkolukijan kautta, joka käsittelee EPUB-, CBZ-, CBR-, PDF-tiedostoja ja paljon muuta — sekä OPDS-syötteen mobiililukusovelluksille, jotka suosivat omaa käyttöliittymäänsä.
Ubooquityn itseisännöinti VPS:llä pitää lukukirjastosi yksityisenä ja aina saatavilla, monen käyttäjän tuella, roolipohjaisella pääsynhallinnalla ja sisäänrakennetulla selainpohjaisella sarjakuvalukijalla, joka on optimoitu koko näytön sivunvaihtoon pöytäkoneilla, tableteilla ja puhelimilla.
Ubooquity – tärkeimmät ominaisuudet
E-kirjat, sarjakuvat ja PDF-tiedostot
Yksi kirjasto, joka yhdistää e-kirjat (EPUB), sarjakuvat (CBZ, CBR) ja PDF-dokumentit, joissa jokaisella on formaattiin sopivat luku- ja katseluohjelmat.
Selaimen sarjakuvalukija
Koko näytön sarjakuvalukija sivunvaihdolla, kaksoissivutilalla, zoomauksella ja kirjanmerkeillä – suunniteltu erityisesti sarjakuvia ja mangaa varten.
OPDS-syöte mobiilisovelluksille
Standardien mukainen OPDS-päätepiste integroituu iOS- ja Android-lukusovelluksiin, kuten Chunky, Marvin, Aldiko ja muihin.
Monikäyttäjäkäyttöoikeushallinta
Käyttäjäkohtaiset tilit roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla antavat kotitalouksien jakaa kirjaston samalla kun lukulistat, edistyminen ja käyttöoikeudet pidetään jäsenkohtaisesti rajattuina.
Automaattinen kirjaston skannaus
Taustaskanneri poimii uudet tiedostot, kun lisäät niitä kirjaston taltioon, päivittäen metatiedot ja pikkukuvat ilman manuaalista puuttumista.
Ubooquity – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.