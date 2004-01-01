Ubooquity on ilmainen, alustariippumaton kotipalvelin e-kirjoille, sarjakuville, lehdille ja PDF-tiedostoille. Se skannaa kirjastokansiosi, luo selattavat pikkukuvat ja metatiedot ja tarjoaa kaiken puhtaan verkkolukijan kautta, joka käsittelee EPUB-, CBZ-, CBR-, PDF-tiedostoja ja paljon muuta — sekä OPDS-syötteen mobiililukusovelluksille, jotka suosivat omaa käyttöliittymäänsä.

Ubooquityn itseisännöinti VPS:llä pitää lukukirjastosi yksityisenä ja aina saatavilla, monen käyttäjän tuella, roolipohjaisella pääsynhallinnalla ja sisäänrakennetulla selainpohjaisella sarjakuvalukijalla, joka on optimoitu koko näytön sivunvaihtoon pöytäkoneilla, tableteilla ja puhelimilla.