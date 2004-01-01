MetaMCP on avoimen lähdekoodin MCP (Model Context Protocol) -välityspalvelin, joka yhdistää useita MCP-palvelimia yhdeksi, yhtenäiseksi päätepisteeksi. Sen avulla voit ryhmitellä palvelimia nimiavaruuksiin, käyttää väliohjelmistoja nopeusrajoitukseen ja havaittavuuteen sekä paljastaa päätepisteitä todennuksella – kaikki tämä ilman, että sinun tarvitsee muokata olemassa olevia MCP-asiakasohjelmiasi.

MetaMCP:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan tekoälytyökalujesi infrastruktuuriin. Yhdistä mikä tahansa MCP-asiakasohjelma (Cursor, Claude Desktop tai mukautetut agentit) yhteen hallittuun yhdyskäytävään, pidä salaisuudet palvelinpuolella ja skaalaa työkaluekosysteemiäsi ilman, että sinun tarvitsee määrittää jokaista asiakasohjelmaa uudelleen palvelimien vaihtuessa.