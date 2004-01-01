Asenna MetaMCP yhden napsautuksen asennuksena.
Yhtenäinen MCP-aggregaattori ja yhdyskäytävä, jonka avulla voit hallita, koostaa ja saattaa saataville kaikki MCP-palvelimesi yhden päätepisteen kautta.
MetaMCP – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
MetaMCP – mitä sillä voi rakentaa?
MetaMCP on avoimen lähdekoodin MCP (Model Context Protocol) -välityspalvelin, joka yhdistää useita MCP-palvelimia yhdeksi, yhtenäiseksi päätepisteeksi. Sen avulla voit ryhmitellä palvelimia nimiavaruuksiin, käyttää väliohjelmistoja nopeusrajoitukseen ja havaittavuuteen sekä paljastaa päätepisteitä todennuksella – kaikki tämä ilman, että sinun tarvitsee muokata olemassa olevia MCP-asiakasohjelmiasi.
MetaMCP:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan tekoälytyökalujesi infrastruktuuriin. Yhdistä mikä tahansa MCP-asiakasohjelma (Cursor, Claude Desktop tai mukautetut agentit) yhteen hallittuun yhdyskäytävään, pidä salaisuudet palvelinpuolella ja skaalaa työkaluekosysteemiäsi ilman, että sinun tarvitsee määrittää jokaista asiakasohjelmaa uudelleen palvelimien vaihtuessa.
MetaMCP – tärkeimmät ominaisuudet
MCP-palvelimen aggregaatio
Yhdistä mikä tahansa määrä STDIO- tai HTTP MCP -palvelimia yhdeksi yhtenäiseksi päätepisteeksi, johon asiakkaasi voivat muodostaa yhteyden.
Nimiavaruustyötilat
Ryhmittele MCP-palvelimet eristettyihin nimiavaruuksiin ja vaihda kokonaisia työkalusarjoja päätepisteelle yhdellä napsautuksella.
API-avaimen todennus
Suojaa päätepisteet Bearer-tunnuksen todennuksella, jotta vain valtuutetut asiakkaat ja agentit voivat käyttää työkalujasi.
Sisäänrakennettu MCP Inspector
Tarkasta ja debuggaa MetaMCP-päätepisteitäsi sisäisesti tallennettujen palvelinkokoonpanojen avulla varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
Middleware-tuki
Käytä kytkettävää väliohjelmistoa nopeusrajoitukseen, havaittavuuteen ja tietoturvaan kaikessa yhdistetyssä MCP-liikenteessä.
SSO ja OAuth
OpenID Connect -palveluntarjoajien tuki mahdollistaa yrityksen kertakirjautumisen paikallisen Better Auth -istunnonhallinnan rinnalla.
MetaMCP – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
Tarkistetaan...
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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