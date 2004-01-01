Ota Neko käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity virtuaaliselain, joka suoratoistaa jaetun istunnon useille käyttäjille reaaliaikaisesti WebRTC:n kautta.
Neko – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Neko – mitä sillä voi rakentaa?
Neko on itse isännöity virtuaaliselain, joka suoratoistaa live-selainistunnon WebRTC:n kautta, jotta useat käyttäjät voivat katsella ja hallita sitä samanaikaisesti. Alun perin katselujuhlia varten rakennettu Neko on kasvanut monipuoliseksi etäselainalustaksi, joka tukee Firefoxia, Chromiumia ja muita moottoreita pysyvällä profiilitallennuksella.
Nekon itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle hallinnan siitä, kuka voi käyttää istuntoa, pitää kotisi IP-osoitteen yksityisenä ja tarjoaa tarvittavan lähetyskaistanleveyden suoratoistaakseen sujuvasti jokaiselle yhdistetylle katsojalle turvautumatta kolmannen osapuolen näytönjakopalveluihin.
Neko – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen WebRTC-suoratoisto
Erittäin pieniviiveinen suoratoisto saa etäselaimen käytön tuntumaan yhtä responsiiviselta kuin paikallinen selaaminen, jopa useille samanaikaisille katsojille.
Monikäyttäjän hallinta
Useat käyttäjät voivat jakaa kohdistimen hallinnan ja näppäimistösyötteen samassa istunnossa, ja visuaaliset ilmaisimet näyttävät kunkin osallistujan kohdistimen sijainnin.
Roolipohjainen pääsy
Järjestelmänvalvojan ja jäsenen roolien avulla voit myöntää tai peruuttaa hallintaoikeuksia lennossa, pitäen arkaluontoiset toiminnot suojattuina samalla kun mahdollistat yhteistyöhön perustuvan selaamisen.
Pysyvä selainprofiili
Selaimen asetukset, kirjanmerkit ja istuntotiedot tallennetaan nimettyyn taltioon, jotta virtuaaliselaimesi jatkaa täsmälleen siitä, mihin se jäi uudelleenkäynnistysten jälkeen.
Joustavat selainmoottorit
Valitse Firefox, Chromium, ungoogled-chromium ja muita variantteja vastaamaan yksityisyys-, yhteensopivuus- tai ominaisuusvaatimuksiasi.
Neko – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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