Asenna Letta yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kehys tilallisten tekoälyagenttien rakentamiseen, joilla on pysyvä muisti ja jotka oppivat ja kehittyvät ajan myötä.
Letta – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Letta – mitä sillä voi rakentaa?
Letta on avoimen lähdekoodin kehys tekoälyagenttien luomiseen pitkäkestoisella muistilla, antaen niille mahdollisuuden oppia keskusteluista ja kehittyä ajan myötä. Toisin kuin tilattomat chatbotit, Letta-agentit ylläpitävät muistilohkoja, jotka säilyvät istuntojen välillä, muistavat käyttäjän mieltymykset ja mukauttavat toimintaansa kertyneen kokemuksen perusteella.
Lettan itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan agentin tiedoista ja muistista, poistaa muistinhallinnan pyyntökohtaiset API-kustannukset ja antaa sinun integroida minkä tahansa LLM-palveluntarjoajan — OpenAI:sta ja Anthropicista paikallisesti isännöityihin Ollama-malleihin — ilman toimittajalukitusta.
Letta – tärkeimmät ominaisuudet
Pysyvä agenttimuisti
Agentit säilyttävät kontekstin istuntojen välillä käyttämällä jäsenneltyjä muistilohkoja, joten he eivät koskaan unohda aiempia keskusteluja tai käyttäjän asetuksia.
Usean palveluntarjoajan LLM-tuki
Yhdistä OpenAI:hin, Anthropicin, Groqiin, Ollamaan ja muihin — vaihda malleja muuttamatta agenttisi logiikkaa.
REST API ja SDK:t
Täysi REST-rajapinta Python- ja TypeScript-SDK:iden kanssa tilallisten agenttien integroimiseksi mihin tahansa sovellukseen tai työnkulkuun.
Monen agentin orkestrointi
Rakenna monimutkaisia putkistoja agenttien välisellä kommunikaatiolla, jaetulla muistilla ja koordinoidulla tehtävien suorituksella.
Työkalun suoritus
Agentit voivat kutsua mukautettuja työkaluja ja suorittaa koodia hiekkalaatikkoympäristöissä toimiakseen todellisessa maailmassa.
Muistin itsekäsittely
Agentit päivittävät omat muistilohkonsa reaaliaikaisesti, mahdollistaen jatkuvan itsensä kehittämisen ja mukautuvan käyttäytymisen.
Letta – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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