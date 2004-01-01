Letta on avoimen lähdekoodin kehys tekoälyagenttien luomiseen pitkäkestoisella muistilla, antaen niille mahdollisuuden oppia keskusteluista ja kehittyä ajan myötä. Toisin kuin tilattomat chatbotit, Letta-agentit ylläpitävät muistilohkoja, jotka säilyvät istuntojen välillä, muistavat käyttäjän mieltymykset ja mukauttavat toimintaansa kertyneen kokemuksen perusteella.

Lettan itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan agentin tiedoista ja muistista, poistaa muistinhallinnan pyyntökohtaiset API-kustannukset ja antaa sinun integroida minkä tahansa LLM-palveluntarjoajan — OpenAI:sta ja Anthropicista paikallisesti isännöityihin Ollama-malleihin — ilman toimittajalukitusta.