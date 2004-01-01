Jopa 69 % alennus Atomic Server tuotteelle

Asenna Atomic Server yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin reaaliaikainen päättömän sisällönhallintajärjestelmä ja graafitietokanta yhteistyöhön perustuville tietopankeille ja jäsennellylle sisällölle.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Atomic Server yhdellä napsautuksella.

Atomic Server – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Atomic Server – mitä sillä voi rakentaa?

Atomic Server on avoimen lähdekoodin headless CMS ja graafitietokanta, joka on rakennettu Atomic Datan päälle. Atomic Data on RDF:n tiukka alijoukko, joka antaa jokaiselle sisällölle tyypitetyn skeeman ja vakaan URL-osoitteen. Toisin kuin perinteiset CMS-järjestelmät, jotka tallentavat läpinäkymättömiä tietoblobeja, Atomic Server tallentaa jäsenneltyä, linkitettyä dataa, jota voidaan kysellä, validoida ja synkronoida reaaliaikaisesti asiakasohjelmien välillä.

Atomic Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tietämysgraafisi, dokumenttisi ja taulukkosi täysin hallinnassasi, ilman toimittajalukitusta tai käyttäjäkohtaisia maksuja. Sisäänrakennetut WebSockets-yhteydet suoratoistavat reaaliaikaisia päivityksiä jokaiseen yhdistettyyn asiakasohjelmaan, mikä tekee siitä vahvan perustan yhteistyötyökaluille, sisäisille wikeille ja mukautetuille sovelluksille, jotka tarvitsevat jäsennellyn, reaaliaikaisen taustaohjelman.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Atomic Server – tärkeimmät ominaisuudet

Reaaliaikainen synkronointi

Sisäänrakennetut WebSocketit työntävät muutoksia jokaiseen yhdistettyyn asiakkaaseen välittömästi, joten yhteistyöhön perustuva muokkaus ja reaaliaikaiset hallintapaneelit toimivat ilman lisäinfrastruktuuria.

Tyypitetty tietämysgraafi

Jokaisella resurssilla on skeema ja yksilöllinen URL-osoite, jotka perustuvat Atomic Dataan. Tämä antaa sisällöllesi validoinnin, linkityksen ja kyselymahdollisuuden, joihin perinteiset dokumenttitietokannat eivät pysty.

Tehokas taulukkoeditori

Muokkaa jäsenneltyjä tietueita taulukkolaskentaohjelman kaltaisessa käyttöliittymässä tyypitettyjen sarakkeiden, viittausten ja validoinnin avulla – tuttu käyttöliittymä ei-teknisille käyttäjille.

Koko tekstin haku

Integroitu kokotekstihaku indeksoi jokaisen resurssin automaattisesti, tehden suurista tietokannoista välittömästi haettavissa ilman erillisen hakukoneen määrittämistä.

JS, React, Svelte SDK:t

Viralliset asiakaskirjastot antavat kehittäjien rakentaa mukautettuja käyttöliittymiä ja sovelluksia, jotka lukevat, kirjoittavat ja tilaavat reaaliaikaisia muutoksia tyypitetyn API:n kautta.

Atomic Server – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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