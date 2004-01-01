Atomic Server on avoimen lähdekoodin headless CMS ja graafitietokanta, joka on rakennettu Atomic Datan päälle. Atomic Data on RDF:n tiukka alijoukko, joka antaa jokaiselle sisällölle tyypitetyn skeeman ja vakaan URL-osoitteen. Toisin kuin perinteiset CMS-järjestelmät, jotka tallentavat läpinäkymättömiä tietoblobeja, Atomic Server tallentaa jäsenneltyä, linkitettyä dataa, jota voidaan kysellä, validoida ja synkronoida reaaliaikaisesti asiakasohjelmien välillä.

Atomic Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tietämysgraafisi, dokumenttisi ja taulukkosi täysin hallinnassasi, ilman toimittajalukitusta tai käyttäjäkohtaisia maksuja. Sisäänrakennetut WebSockets-yhteydet suoratoistavat reaaliaikaisia päivityksiä jokaiseen yhdistettyyn asiakasohjelmaan, mikä tekee siitä vahvan perustan yhteistyötyökaluille, sisäisille wikeille ja mukautetuille sovelluksille, jotka tarvitsevat jäsennellyn, reaaliaikaisen taustaohjelman.