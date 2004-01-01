Asenna Atomic Server yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin reaaliaikainen päättömän sisällönhallintajärjestelmä ja graafitietokanta yhteistyöhön perustuville tietopankeille ja jäsennellylle sisällölle.
Atomic Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Atomic Server – mitä sillä voi rakentaa?
Atomic Server on avoimen lähdekoodin headless CMS ja graafitietokanta, joka on rakennettu Atomic Datan päälle. Atomic Data on RDF:n tiukka alijoukko, joka antaa jokaiselle sisällölle tyypitetyn skeeman ja vakaan URL-osoitteen. Toisin kuin perinteiset CMS-järjestelmät, jotka tallentavat läpinäkymättömiä tietoblobeja, Atomic Server tallentaa jäsenneltyä, linkitettyä dataa, jota voidaan kysellä, validoida ja synkronoida reaaliaikaisesti asiakasohjelmien välillä.
Atomic Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tietämysgraafisi, dokumenttisi ja taulukkosi täysin hallinnassasi, ilman toimittajalukitusta tai käyttäjäkohtaisia maksuja. Sisäänrakennetut WebSockets-yhteydet suoratoistavat reaaliaikaisia päivityksiä jokaiseen yhdistettyyn asiakasohjelmaan, mikä tekee siitä vahvan perustan yhteistyötyökaluille, sisäisille wikeille ja mukautetuille sovelluksille, jotka tarvitsevat jäsennellyn, reaaliaikaisen taustaohjelman.
Atomic Server – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen synkronointi
Sisäänrakennetut WebSocketit työntävät muutoksia jokaiseen yhdistettyyn asiakkaaseen välittömästi, joten yhteistyöhön perustuva muokkaus ja reaaliaikaiset hallintapaneelit toimivat ilman lisäinfrastruktuuria.
Tyypitetty tietämysgraafi
Jokaisella resurssilla on skeema ja yksilöllinen URL-osoite, jotka perustuvat Atomic Dataan. Tämä antaa sisällöllesi validoinnin, linkityksen ja kyselymahdollisuuden, joihin perinteiset dokumenttitietokannat eivät pysty.
Tehokas taulukkoeditori
Muokkaa jäsenneltyjä tietueita taulukkolaskentaohjelman kaltaisessa käyttöliittymässä tyypitettyjen sarakkeiden, viittausten ja validoinnin avulla – tuttu käyttöliittymä ei-teknisille käyttäjille.
Koko tekstin haku
Integroitu kokotekstihaku indeksoi jokaisen resurssin automaattisesti, tehden suurista tietokannoista välittömästi haettavissa ilman erillisen hakukoneen määrittämistä.
JS, React, Svelte SDK:t
Viralliset asiakaskirjastot antavat kehittäjien rakentaa mukautettuja käyttöliittymiä ja sovelluksia, jotka lukevat, kirjoittavat ja tilaavat reaaliaikaisia muutoksia tyypitetyn API:n kautta.
Atomic Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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