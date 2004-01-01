Buildbot on Python-pohjainen jatkuvan integraation ja toimituksen kehys, joka automatisoi ohjelmistojen rakentamisen, testauksen ja käyttöönoton. Toisin kuin mielipiteelliset isännöidyt CI-palvelut, Buildbot on täysin konfiguroitavissa Python-koodilla – jokainen käynnistin, ajoitin, rakentaja ja raportoija määritellään ohjelmallisesti, mikä antaa tiimeille tarkan hallinnan rakennusputkiinsa ilman deklaratiivisten YAML-skeemojen rajoituksia.

Buildbotin itseisännöinti VPS:llä pitää rakennusinfrastruktuurisi hallitsemillasi palvelimilla, ilman minuuttikohtaista laskutusta, ilman arkistointirajoituksia ja ilman riippuvuutta ulkoisen CI-palveluntarjoajan käytettävyydestä. Master-worker-arkkitehtuuri skaalautuu yhdestä työntekijästä pienellä VPS:llä kymmeniin työntekijöihin omistetuilla koneilla, kaikki koordinoidusti yhdestä keskitetystä verkkokojelaudasta.