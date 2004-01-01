Asenna Buildbot yhdellä napsautuksella.
Joustava avoimen lähdekoodin CI/CD-kehys ohjelmistojen koontien, testien ja käyttöönottojen automatisointiin hajautettujen työntekijöiden kesken.
Buildbot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Buildbot – mitä sillä voi rakentaa?
Buildbot on Python-pohjainen jatkuvan integraation ja toimituksen kehys, joka automatisoi ohjelmistojen rakentamisen, testauksen ja käyttöönoton. Toisin kuin mielipiteelliset isännöidyt CI-palvelut, Buildbot on täysin konfiguroitavissa Python-koodilla – jokainen käynnistin, ajoitin, rakentaja ja raportoija määritellään ohjelmallisesti, mikä antaa tiimeille tarkan hallinnan rakennusputkiinsa ilman deklaratiivisten YAML-skeemojen rajoituksia.
Buildbotin itseisännöinti VPS:llä pitää rakennusinfrastruktuurisi hallitsemillasi palvelimilla, ilman minuuttikohtaista laskutusta, ilman arkistointirajoituksia ja ilman riippuvuutta ulkoisen CI-palveluntarjoajan käytettävyydestä. Master-worker-arkkitehtuuri skaalautuu yhdestä työntekijästä pienellä VPS:llä kymmeniin työntekijöihin omistetuilla koneilla, kaikki koordinoidusti yhdestä keskitetystä verkkokojelaudasta.
Buildbot – tärkeimmät ominaisuudet
Python-konfiguroidut putkilinjat
Määritä jokainen rakennusvaihe, käynnistin ja ilmoitus Python-koodissa täydellisen joustavuuden takaamiseksi, johon deklaratiiviset YAML-konfiguraatiot eivät pysty.
Hajautettu työskentelijäarkkitehtuuri
Aja koontiversioita millä tahansa määrällä työkoneita — paikalliset kontit, etäkoneet tai pilvivirtuaalikoneet — kaikki koordinoidaan yhdestä pääkoneesta.
Verkkokoontinäyttö
Seuraa koontihistoriaa, reaaliaikaista edistymistä ja työntekijöiden tilaa Buildbotin verkkokäyttöliittymästä vesiputous-, konsoli- ja ruudukkonäkymien avulla.
Joustava aikataulutus
Käynnistä koontiversioita koodimuutosten, aikataulujen, manuaalisten pyyntöjen tai ylävirran koontitulosten perusteella käyttämällä yhdisteltäviä ajastinobjekteja.
REST API ja raportoijat
Kysy koontitilaa REST API:n kautta ja lähetä ilmoituksia sähköpostiin, Slackiin, GitHubin tilatarkistuksiin tai mihin tahansa mukautettuun webhook-päätepisteeseen.
Buildbot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.