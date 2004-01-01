FusionDirectory on avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintasovellus, joka muuttaa tavallisen LDAP-hakemiston hallittavaksi alustaksi käyttäjille, ryhmille, sähköpostitileille, Samba-jaoille, Kerberos-pääkäyttäjille ja kymmenille muille järjestelmäpalveluille. Sen sijaan, että järjestelmänvalvojat kirjoittaisivat ldif-tiedostoja tai käyttäisivät ldapsearchia komentoriviltä, he työskentelevät verkkokäyttöliittymässä, joka ymmärtää niiden palveluiden skeemat, joihin he muodostavat yhteyden.

FusionDirectoryn itseisännöinti VPS:llä pitää hakemiston – verkkosi jokaisen tilin tietuejärjestelmän – täysin hallinnassasi. Tämä käyttöönotto sisältää OpenLDAP-taustaohjelman, johon on esiladattu tarvittavat FusionDirectory-skeemat, joten verkkokäyttöliittymä ja sen hallinnoima hakemisto käynnistyvät yhdessä yhtenä sovelluspinona.