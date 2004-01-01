Ota FusionDirectory käyttöön yhdellä napsautuksella.
Verkkopohjainen identiteetinhallinta LDAP-, Samba-, Kerberos-, sähköposti-, DNS-, DHCP- ja SSH-avainten hallintaan.
FusionDirectory – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FusionDirectory – mitä sillä voi rakentaa?
FusionDirectory on avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintasovellus, joka muuttaa tavallisen LDAP-hakemiston hallittavaksi alustaksi käyttäjille, ryhmille, sähköpostitileille, Samba-jaoille, Kerberos-pääkäyttäjille ja kymmenille muille järjestelmäpalveluille. Sen sijaan, että järjestelmänvalvojat kirjoittaisivat ldif-tiedostoja tai käyttäisivät ldapsearchia komentoriviltä, he työskentelevät verkkokäyttöliittymässä, joka ymmärtää niiden palveluiden skeemat, joihin he muodostavat yhteyden.
FusionDirectoryn itseisännöinti VPS:llä pitää hakemiston – verkkosi jokaisen tilin tietuejärjestelmän – täysin hallinnassasi. Tämä käyttöönotto sisältää OpenLDAP-taustaohjelman, johon on esiladattu tarvittavat FusionDirectory-skeemat, joten verkkokäyttöliittymä ja sen hallinnoima hakemisto käynnistyvät yhdessä yhtenä sovelluspinona.
FusionDirectory – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkopohjainen LDAP-hallinta
Hallitse käyttäjiä, ryhmiä, organisaatioyksiköitä ja ACL-oikeuksia selaimessa kirjoittamatta ldif-tiedostoja tai suorittamatta ldapadd-komentoa terminaalista.
Samba ja Kerberos
Varaa Samba-tiedostojako-tilit ja Kerberos-päämiehet suoraan käyttäjätiedoista, pitäen Windows-verkon ja SSO:n synkronoituna hakemiston kanssa.
Liitännäisarkkitehtuuri
Laajenna hakemistoa valinnaisilla moduuleilla sähköpostia, DNS:ää, DHCP:tä, SSH-avaimia, sudo-sääntöjä, varmenteita ja salasanakäytäntöjä varten — ota käyttöön vain ne, joita tarvitset.
Paketoitu OpenLDAP
Toimitetaan OpenLDAP-taustaohjelmiston kanssa, joka on esiladattu FusionDirectory-skeemoilla, joten hakemisto on valmis hallittavaksi välittömästi käyttöönoton jälkeen.
Tarkastusketju
Sisäänrakennettu auditointilaajennus kirjaa jokaisen hakemistomuutoksen tiedolla kuka, mitä ja milloin, tukien vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja rikosteknisiä tutkimuksia.
Salasanakäytäntöjen hallinta
Määritä salasanan monimutkaisuus-, vanhenemis- ja lukitussäännöt käyttöliittymän kautta ja sovella niitä käyttäjäryhmiin yhdeltä näytöltä.
FusionDirectory – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.