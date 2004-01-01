OwnTracks Recorder on virallinen taustaohjelma OwnTracks iOS- ja Android-sovelluksille, tarjoten sinulle täysin itse isännöidyn vaihtoehdon kaupallisille sijainninjakopalveluille. Recorder tilaa yksityisen MQTT-välittäjäsi, vastaanottaa sijaintitietoja puhelimistasi ja tallentaa jokaisen pisteen tavallisina tiedostoina levylle ilman ulkoista tietokantaa.

Sisäänrakennettu HTTP-palvelin tarjoaa REST-rajapinnan, reaaliaikaisen WebSocket-virran ja valmiit näkymät viimeisille sijainneille, päivittäisille reiteille ja GeoJSON-kartoille. Tämä malli niputtaa Recorderin Eclipse Mosquitto -välittäjän kanssa, jossa on salasana-autentikointi käytössä oletuksena, joten voit ohjata OwnTracks-sovelluksesi VPS-palvelimeesi ja aloittaa sijaintihistorian keräämisen lähettämättä liikkumistietojasi koskaan kolmannelle osapuolelle.