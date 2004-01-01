Asenna OwnTracks Recorder yhdellä napsautuksella.
Itse ylläpidetty taustaohjelma, joka tallentaa ja visualisoi OwnTracks-puhelinsovellusten MQTT:n kautta julkaisemia sijaintitietoja.
OwnTracks Recorder – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OwnTracks Recorder – mitä sillä voi rakentaa?
OwnTracks Recorder on virallinen taustaohjelma OwnTracks iOS- ja Android-sovelluksille, tarjoten sinulle täysin itse isännöidyn vaihtoehdon kaupallisille sijainninjakopalveluille. Recorder tilaa yksityisen MQTT-välittäjäsi, vastaanottaa sijaintitietoja puhelimistasi ja tallentaa jokaisen pisteen tavallisina tiedostoina levylle ilman ulkoista tietokantaa.
Sisäänrakennettu HTTP-palvelin tarjoaa REST-rajapinnan, reaaliaikaisen WebSocket-virran ja valmiit näkymät viimeisille sijainneille, päivittäisille reiteille ja GeoJSON-kartoille. Tämä malli niputtaa Recorderin Eclipse Mosquitto -välittäjän kanssa, jossa on salasana-autentikointi käytössä oletuksena, joten voit ohjata OwnTracks-sovelluksesi VPS-palvelimeesi ja aloittaa sijaintihistorian keräämisen lähettämättä liikkumistietojasi koskaan kolmannelle osapuolelle.
OwnTracks Recorder – tärkeimmät ominaisuudet
Yksityinen sijainnin taustajärjestelmä
Tallentaa jokaisen sijaintipäivityksen OwnTracks-sovelluksistasi omalle palvelimellesi ilman kolmannen osapuolen pilvipalvelua.
Sisäänrakennettu MQTT-välittäjä
Mukana toimitettu Eclipse Mosquitto salasanatodennuksella on valmis puhelinten yhdistettäväksi mistä tahansa internetin kautta.
Live-kartta ja reitit
Verkkokäyttöliittymä näyttää viimeisimmät sijainnit, päivittäiset reitit ja reaaliaikaisen kartan, joka päivittyy WebSocketin kautta uusien sijaintien saapuessa.
REST- ja WebSocket-API
Hae tallennettuja sijainteja JSON-, GeoJSON- tai CSV-muodossa dokumentoidun REST-rajapinnan kautta tai suoratoista päivityksiä WebSocketin kautta.
Tiedostojen tallennus
Ei SQL-tietokantaa käytössä — pisteet tallennetaan tekstitiedostoina, jotka on helppo varmuuskopioida, tarkistaa ja arkistoida.
Lua-koukut ja ocat
Laajenna sisäänottoa Lua-koukuilla ja kyselyhistoriaa komentoriviltä käyttäen mukana toimitettua ocat-apuohjelmaa.
OwnTracks Recorder – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
AirTrail
Henkilökohtainen lentopäiväkirja interaktiivisella kartalla, tilastoilla ja monen käyttäjän tuella