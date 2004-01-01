Jopa 69 % alennus OwnTracks Recorder tuotteelle

Asenna OwnTracks Recorder yhdellä napsautuksella.

Itse ylläpidetty taustaohjelma, joka tallentaa ja visualisoi OwnTracks-puhelinsovellusten MQTT:n kautta julkaisemia sijaintitietoja.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna OwnTracks Recorder yhdellä napsautuksella.

OwnTracks Recorder – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

OwnTracks Recorder – mitä sillä voi rakentaa?

OwnTracks Recorder on virallinen taustaohjelma OwnTracks iOS- ja Android-sovelluksille, tarjoten sinulle täysin itse isännöidyn vaihtoehdon kaupallisille sijainninjakopalveluille. Recorder tilaa yksityisen MQTT-välittäjäsi, vastaanottaa sijaintitietoja puhelimistasi ja tallentaa jokaisen pisteen tavallisina tiedostoina levylle ilman ulkoista tietokantaa.

Sisäänrakennettu HTTP-palvelin tarjoaa REST-rajapinnan, reaaliaikaisen WebSocket-virran ja valmiit näkymät viimeisille sijainneille, päivittäisille reiteille ja GeoJSON-kartoille. Tämä malli niputtaa Recorderin Eclipse Mosquitto -välittäjän kanssa, jossa on salasana-autentikointi käytössä oletuksena, joten voit ohjata OwnTracks-sovelluksesi VPS-palvelimeesi ja aloittaa sijaintihistorian keräämisen lähettämättä liikkumistietojasi koskaan kolmannelle osapuolelle.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

OwnTracks Recorder – tärkeimmät ominaisuudet

Yksityinen sijainnin taustajärjestelmä

Tallentaa jokaisen sijaintipäivityksen OwnTracks-sovelluksistasi omalle palvelimellesi ilman kolmannen osapuolen pilvipalvelua.

Sisäänrakennettu MQTT-välittäjä

Mukana toimitettu Eclipse Mosquitto salasanatodennuksella on valmis puhelinten yhdistettäväksi mistä tahansa internetin kautta.

Live-kartta ja reitit

Verkkokäyttöliittymä näyttää viimeisimmät sijainnit, päivittäiset reitit ja reaaliaikaisen kartan, joka päivittyy WebSocketin kautta uusien sijaintien saapuessa.

REST- ja WebSocket-API

Hae tallennettuja sijainteja JSON-, GeoJSON- tai CSV-muodossa dokumentoidun REST-rajapinnan kautta tai suoratoista päivityksiä WebSocketin kautta.

Tiedostojen tallennus

Ei SQL-tietokantaa käytössä — pisteet tallennetaan tekstitiedostoina, jotka on helppo varmuuskopioida, tarkistaa ja arkistoida.

Lua-koukut ja ocat

Laajenna sisäänottoa Lua-koukuilla ja kyselyhistoriaa komentoriviltä käyttäen mukana toimitettua ocat-apuohjelmaa.

OwnTracks Recorder – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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