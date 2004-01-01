Jopa 69 % alennus Traggo tuotteelle

Ota Traggo käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Itseisännöity tunnisteperustainen ajanseuranta, joka korvaa projektihierarkiat joustavalla tunnisteellisella aikajanalla.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Traggo käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Traggo – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Traggo – mitä sillä voi rakentaa?

Traggo on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä ajanseuraaja, joka järjestää jokaisen merkinnän aikajanan jänteenä jäykän projektihierarkian rivin sijaan. Jokainen merkintä on rikastettu mielivaltaisilla tunnisteilla – client, project, task, billable, mitä tahansa haluat – ja hallintapaneeli analysoi aikaa yhdistämällä tunnisteita tarpeidesi mukaan pakottamatta sinua valitsemaan yhtä kanonista erittelyä etukäteen.

Traggon itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää työaikaraportit, asiakastiedot ja laskutukseen liittyvän kontekstin hallitsemassasi infrastruktuurissa SaaS-ajanseurantapalvelun sijaan. Yksittäinen Go-binääri ja SQLite-tietokanta tekevät siitä riittävän kevyen toimimaan muiden palveluiden rinnalla pienellä VPS:llä, ja tunnisteisiin perustuva malli soveltuu niin konsulteille, freelancereille, toimistoille kuin tuotetiimeillekin.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Traggo – tärkeimmät ominaisuudet

Tagipohjainen seuranta

Korvaa sisäkkäiset projektihierarkiat mielivaltaisilla tunnisteilla, jotta sama merkintä voi näkyä samanaikaisesti asiakas-, projekti- ja laskutettavissa raporteissa.

Aikajananäkymä

Vedä aikavälejä päivittäisellä aikajanalla aloittaaksesi, lopettaaksesi, jakaaksesi ja muokataksesi aikakirjauksia nopeasti ilman tarkkojen aikaleimojen syöttämistä.

Joustava raportointi

Viipaloi seurattu aika millä tahansa tunnisteiden yhdistelmällä määritettävissä olevien päivämääräalueiden yli ja vie sitten tulokset CSV-muotoon laskutusta varten.

Monen käyttäjän tuki

Luo erilliset käyttäjätilit järjestelmänvalvojan ja tavallisen käyttäjän rooleilla, jotta pieni tiimi voi jakaa yhden Traggo-instanssin erillisillä työaikakirjauksilla.

GraphQL API

Ohjaa automaatioita, hallintapaneeleja ja integraatioita dokumentoidun GraphQL API:n kautta sen sijaan, että kaapisit verkkokäyttöliittymää.

Kevyt jalanjälki

Yksi Go-binääri SQLite-tuella tarkoittaa pientä levyn- ja muistinkäyttöä, mikä on ihanteellista sijoitettavaksi olemassa olevalle VPS:lle ilman uusien resurssien varaamista.

Traggo – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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Martin K
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30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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