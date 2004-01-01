Ota Traggo käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tunnisteperustainen ajanseuranta, joka korvaa projektihierarkiat joustavalla tunnisteellisella aikajanalla.
Traggo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Traggo – mitä sillä voi rakentaa?
Traggo on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä ajanseuraaja, joka järjestää jokaisen merkinnän aikajanan jänteenä jäykän projektihierarkian rivin sijaan. Jokainen merkintä on rikastettu mielivaltaisilla tunnisteilla –
client,
project,
task,
billable, mitä tahansa haluat – ja hallintapaneeli analysoi aikaa yhdistämällä tunnisteita tarpeidesi mukaan pakottamatta sinua valitsemaan yhtä kanonista erittelyä etukäteen.
Traggon itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää työaikaraportit, asiakastiedot ja laskutukseen liittyvän kontekstin hallitsemassasi infrastruktuurissa SaaS-ajanseurantapalvelun sijaan. Yksittäinen Go-binääri ja SQLite-tietokanta tekevät siitä riittävän kevyen toimimaan muiden palveluiden rinnalla pienellä VPS:llä, ja tunnisteisiin perustuva malli soveltuu niin konsulteille, freelancereille, toimistoille kuin tuotetiimeillekin.
Traggo – tärkeimmät ominaisuudet
Tagipohjainen seuranta
Korvaa sisäkkäiset projektihierarkiat mielivaltaisilla tunnisteilla, jotta sama merkintä voi näkyä samanaikaisesti asiakas-, projekti- ja laskutettavissa raporteissa.
Aikajananäkymä
Vedä aikavälejä päivittäisellä aikajanalla aloittaaksesi, lopettaaksesi, jakaaksesi ja muokataksesi aikakirjauksia nopeasti ilman tarkkojen aikaleimojen syöttämistä.
Joustava raportointi
Viipaloi seurattu aika millä tahansa tunnisteiden yhdistelmällä määritettävissä olevien päivämääräalueiden yli ja vie sitten tulokset CSV-muotoon laskutusta varten.
Monen käyttäjän tuki
Luo erilliset käyttäjätilit järjestelmänvalvojan ja tavallisen käyttäjän rooleilla, jotta pieni tiimi voi jakaa yhden Traggo-instanssin erillisillä työaikakirjauksilla.
GraphQL API
Ohjaa automaatioita, hallintapaneeleja ja integraatioita dokumentoidun GraphQL API:n kautta sen sijaan, että kaapisit verkkokäyttöliittymää.
Kevyt jalanjälki
Yksi Go-binääri SQLite-tuella tarkoittaa pientä levyn- ja muistinkäyttöä, mikä on ihanteellista sijoitettavaksi olemassa olevalle VPS:lle ilman uusien resurssien varaamista.
Traggo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.