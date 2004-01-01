Ota Vitess käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tietokannan klusterointijärjestelmä horisontaaliseen MySQL-skaalaukseen automaattisella shardingilla, yhteyksien poolauksella ja kyselyjen reitityksellä.
Vitess – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Vitess – mitä sillä voi rakentaa?
Vitess on avoimen lähdekoodin tietokantojen klusterointijärjestelmä, joka on rakennettu skaalaamaan MySQL:ää horisontaalisesti. Alun perin YouTuben kehittämä järjestelmä miljardien kyselyjen käsittelyyn päivässä tarjoaa automaattisen osioinnin, älykkään kyselyreitityksen ja yhteyspoolauksen tavallisten MySQL-instanssien päälle ilman sovellustason muutoksia.
Vitessin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle YouTube-tason tietokannan skaalausinfrastruktuurin suurta liikennettä käsitteleville sovelluksille. Se hoitaa yhteyksien multipleksoinnin tietokannan kuormituksen vähentämiseksi, tukee skeeman online-muutoksia ilman käyttökatkoksia ja tarjoaa yhtenäisen kyselyrajapinnan useiden osioiden yli, joka näyttäytyy sovelluksellesi yhtenä tietokantana.
Vitess – tärkeimmät ominaisuudet
Horisontaalinen osiointi
Jaa data automaattisesti useisiin MySQL-instansseihin skaalataksesi kirjoituskapasiteettia yli sen, mitä yksi palvelin pystyy käsittelemään.
Yhteyspoolaus
Vitess multipleksoi tuhansia sovellusyhteyksiä pieneen MySQL-yhteyspooliin, mikä vähentää merkittävästi tietokantapalvelimen kuormitusta.
Online-rakennemuutokset
Muuta taulukkorakenteita suurissa tietokokonaisuuksissa ilman lukitusta tai käyttökatkoksia käyttämällä Vitessin hallittua online DDL -suoritusta.
Kyselyreititys
Kyselyt reititetään automaattisesti oikeaan siruun sirutusavaimen perusteella, sovelluskerrokselle läpinäkyvästi.
MySQL-yhteensopiva
Sovellukset yhdistävät Vitessiin käyttäen standardeja MySQL-ajureita ja -protokollia ilman koodimuutoksia.
Vitess – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.