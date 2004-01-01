Asenna Spacedrive yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tiedostonhallintaohjelma, joka yhdistää tiedostosi paikallisilta asemilta, ulkoisesta tallennustilasta ja pilvestä yhdeksi haettavaksi kirjastoksi.
Spacedrive – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Spacedrive – mitä sillä voi rakentaa?
Spacedrive on virtuaalinen hajautettu tiedostojärjestelmä (VDFS), joka luo yhden, älykkään luettelon kaikista tiedostoistasi – riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Paikalliset asemat, ulkoinen tallennustila ja pilvipalvelut yhdistetään yhdeksi haettavaksi tietokannaksi, jossa on tunnisteet, metatietosuodattimet, kaksoiskappaleiden tunnistus ja pikkukuvien luonti. Toisin kuin perinteiset tiedostonhallintaohjelmat, Spacedrive käsittelee koko digitaalista kirjastoasi jäsenneltynä datana, jota voit kysellä ja järjestää laajasti.
Spacedrive-palvelimen itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän, aina päällä olevan keskuksen tiedostojen järjestelyjärjestelmällesi sisäänrakennetulla järjestelmänvalvojan todennuksella – ilman tietojesi lataamista millekään kolmannen osapuolen pilvipalveluun.
Spacedrive – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen tiedostokirjasto
Indeksoi tiedostoja paikallisilta asemilta, ulkoisesta tallennustilasta ja pilvisijainneista yhteen haettavaan tietokantaan — ei enää etsimistä useista paikoista.
Älykäs tunnisteiden luonti
Järjestä tiedostoja mukautetuilla tunnisteilla ja metatietosuodattimilla, jotta löydät juuri sen, mitä tarvitset, riippumatta siitä, missä se on tallennettu.
Kaksoiskappaleiden tunnistus
Tunnistaa automaattisesti kirjastosi kaksoiskappaleet, mikä auttaa sinua vapauttamaan tallennustilaa ja pitämään kokoelmasi siistinä.
Median esikatselut
Luo pikkukuvia ja esikatselukuvia valokuville ja videoille, jotta voit selata kirjastoasi visuaalisesti avaamatta yksittäisiä tiedostoja.
Vertaisverkkosynkronointi
Synkronoi järjestetyn kirjastosi useiden laitteiden välillä, jotta tunnisteet, kokoelmat ja metatiedot ovat aina ajan tasalla kaikkialla.
Spacedrive – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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