Spacedrive on virtuaalinen hajautettu tiedostojärjestelmä (VDFS), joka luo yhden, älykkään luettelon kaikista tiedostoistasi – riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Paikalliset asemat, ulkoinen tallennustila ja pilvipalvelut yhdistetään yhdeksi haettavaksi tietokannaksi, jossa on tunnisteet, metatietosuodattimet, kaksoiskappaleiden tunnistus ja pikkukuvien luonti. Toisin kuin perinteiset tiedostonhallintaohjelmat, Spacedrive käsittelee koko digitaalista kirjastoasi jäsenneltynä datana, jota voit kysellä ja järjestää laajasti.

Spacedrive-palvelimen itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle pysyvän, aina päällä olevan keskuksen tiedostojen järjestelyjärjestelmällesi sisäänrakennetulla järjestelmänvalvojan todennuksella – ilman tietojesi lataamista millekään kolmannen osapuolen pilvipalveluun.