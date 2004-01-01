Restreamer on datarhein kehittämä avoimen lähdekoodin suoratoistopalvelin, joka tarjoaa yritystason suoratoistoominaisuuksia helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän kautta. Se vastaanottaa videokuvaa webkameroista, IP-kameroista ja live-syötteistä, muuntaa RTMP-, HLS-, SRT- ja WebRTC-protokollien välillä ja jakaa samanaikaisesti useille alustoille – YouTubeen, Twitchiin, Facebook Liveen tai mihin tahansa mukautettuun RTMP-kohteeseen – yhdestä lähteestä.

Restreamerin itseisännöinti poistaa kaupallisten monisuoratoistopalveluiden kuukausimaksut ja pitää videovirrat kokonaan poissa kolmannen osapuolen alustoilta, mikä on tärkeää luottamuksellisissa lähetyksissä, kuten sisäisissä koulutuksissa, yksityistilaisuuksissa tai ennakkotiedotteissa. Oma VPS-kaistanleveys takaa vakaat bittinopeudet ja tasaisen suoratoistolaadun, jota jaetut hosting-ympäristöt eivät voi taata.