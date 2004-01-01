Asenna Restreamer yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin suoratoistopalvelin, joka vastaanottaa videota mistä tahansa lähteestä ja lähettää samanaikaisesti YouTubeen, Twitchiin ja mukautettuihin RTMP-päätepisteisiin.
Restreamer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Restreamer – mitä sillä voi rakentaa?
Restreamer on datarhein kehittämä avoimen lähdekoodin suoratoistopalvelin, joka tarjoaa yritystason suoratoistoominaisuuksia helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän kautta. Se vastaanottaa videokuvaa webkameroista, IP-kameroista ja live-syötteistä, muuntaa RTMP-, HLS-, SRT- ja WebRTC-protokollien välillä ja jakaa samanaikaisesti useille alustoille – YouTubeen, Twitchiin, Facebook Liveen tai mihin tahansa mukautettuun RTMP-kohteeseen – yhdestä lähteestä.
Restreamerin itseisännöinti poistaa kaupallisten monisuoratoistopalveluiden kuukausimaksut ja pitää videovirrat kokonaan poissa kolmannen osapuolen alustoilta, mikä on tärkeää luottamuksellisissa lähetyksissä, kuten sisäisissä koulutuksissa, yksityistilaisuuksissa tai ennakkotiedotteissa. Oma VPS-kaistanleveys takaa vakaat bittinopeudet ja tasaisen suoratoistolaadun, jota jaetut hosting-ympäristöt eivät voi taata.
Restreamer – tärkeimmät ominaisuudet
Monialustainen suoratoisto
Lähetä yksi videolähde YouTubeen, Twitchiin, Facebook Liveen ja mukautettuihin RTMP-päätepisteisiin samanaikaisesti ilman useiden enkooderien ajamista.
Protokollamuunnos
Hyväksy RTMP-, SRT- tai muita syöttömuotoja ja tulosta HLS-, WebRTC- tai RTMP-muodossa, jotta mikä tahansa katselulaite tai -alusta voi vastaanottaa lähetyksesi.
Automaattinen uudelleenyhdistäminen
Käsittelee verkkokatkoksia ja lähdehäiriöitä ilman manuaalista puuttumista, pitäen lähetykset käynnissä ohimenevistä vioista huolimatta.
Verkkopohjainen hallinta
Määritä lähteet, kohteet ja koodausasetukset selainkäyttöliittymän kautta ilman komentoriviosaamista tai monimutkaista suoratoisto-ohjelmiston asennusta.
Striimin tallennus
Arkistoi suorat lähetykset suoraan pysyvään tallennustilaan tapahtuman jälkeistä toistoa, vaatimustenmukaisuuden säilyttämistä tai sisällön uudelleenkäyttöä varten ilman lisäpalveluita.
Restreamer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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