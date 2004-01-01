Ota Scoold käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity Stack Overflow -tyylinen kysymys- ja vastausalusta tiimeille, luokkahuoneille ja sisäiseen tiedonjakoon.
Scoold – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Scoold – mitä sillä voi rakentaa?
Scoold on avoimen lähdekoodin kysymys-vastaus- ja tiedonjakamisalusta, joka on saanut inspiraationsa Stack Overflow'sta ja on rakennettu erityisesti tiimeille, kouluille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat jäsennellyn paikan kysymysten, vastausten ja hiljaisen tiedon tallentamiseen. Yhden JAR-tiedoston Spring Boot -käyttöliittymä on yhdistetty Para-taustaohjelmaan, joka hoitaa todennuksen, haun ja pysyvyyden ja toimitetaan tässä käyttöönotossa paketoituna sisäänrakennetun H2-tietokannan kanssa, joka on käyttövalmis ensimmäisellä käynnistyksellä.
Scooldin itseisännöinti pitää jokaisen kysymyksen, vastauksen, äänen ja käyttäjän identiteetin omalla VPS-palvelimellasi kolmannen osapuolen SaaS-kysymys-vastauspalvelun sijaan. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta tietokantaasi, ja Apache 2.0 -lisenssi antaa sinun säätää äänestyssääntöjä, merkkejä, tiloja ja todennuspalveluntarjoajia vastaamaan tiimisi todellista työskentelytapaa.
Scoold – tärkeimmät ominaisuudet
Stack Overflow työnkulku
Äänestys, hyväksytyt vastaukset, maine, merkit ja tunnisteet antavat osallistujille saman tutun kysymys-vastaus-kulun kuin julkinen Stack Overflow, ilman oppimiskäyrää uusille tiimin jäsenille.
Tiimitilat
Ryhmittele kysymykset ja käyttäjät erillisiin tiloihin, jotta suunnittelu, tuki ja HR voivat jakaa yhden Scoold-asennuksen ilman, että niiden sisältö sekoittuu keskenään.
Niputettu Para-taustaohjelmisto
Para-sovelluspalvelin otetaan käyttöön Scooldin rinnalla ja alustetaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä, joten todennus, haku ja tallennus toimivat heti käyttövalmiina ilman erillistä asennusta.
Sosiaalinen ja LDAP-kirjautuminen
Kirjaudu sisään Googlella, GitHubilla, Facebookilla, Microsoftilla, Slackilla, LDAPilla tai sähköpostilla ja salasanalla — valitse tunnistautumispalvelut, joita organisaatiosi jo käyttää ilman mukautetun todennuskoodin kirjoittamista.
Markdown ja koodilohkot
GitHub-tyylinen markdown syntaksikorostetuilla koodilohkoilla, taulukoilla, tehtäväluetteloilla ja emojeilla tekee Scooldista luonnollisen valinnan insinööritiimeille dokumentoimaan teknisiä ongelmia ja ratkaisuja.
REST API ja webhookit
OpenAPI 3.0 REST -rajapinta ja allekirjoitetut webhookit mahdollistavat raportoinnin skriptaamisen, vanhan Q&A-sisällön tuonnin ja Scooldin yhdistämisen chattiin, Zapieriin tai omaan automaatioosi.
Scoold – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.