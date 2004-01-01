Scoold on avoimen lähdekoodin kysymys-vastaus- ja tiedonjakamisalusta, joka on saanut inspiraationsa Stack Overflow'sta ja on rakennettu erityisesti tiimeille, kouluille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat jäsennellyn paikan kysymysten, vastausten ja hiljaisen tiedon tallentamiseen. Yhden JAR-tiedoston Spring Boot -käyttöliittymä on yhdistetty Para-taustaohjelmaan, joka hoitaa todennuksen, haun ja pysyvyyden ja toimitetaan tässä käyttöönotossa paketoituna sisäänrakennetun H2-tietokannan kanssa, joka on käyttövalmis ensimmäisellä käynnistyksellä.

Scooldin itseisännöinti pitää jokaisen kysymyksen, vastauksen, äänen ja käyttäjän identiteetin omalla VPS-palvelimellasi kolmannen osapuolen SaaS-kysymys-vastauspalvelun sijaan. Ei ole käyttäjäkohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta tietokantaasi, ja Apache 2.0 -lisenssi antaa sinun säätää äänestyssääntöjä, merkkejä, tiloja ja todennuspalveluntarjoajia vastaamaan tiimisi todellista työskentelytapaa.