Prometheus kerää aikasarjamittareita infrastruktuuristasi ja sovelluksistasi vetopohjaisen HTTP-mallin kautta, tallentaa ne tehokkaaseen paikalliseen TSDB:hen ja tarjoaa PromQL:n – tehokkaan kyselykielen minkä tahansa mittarin viipalointiin, aggregointiin ja hälyttämiseen. Valmistuttuaan CNCF:stä Kubernetesin rinnalla, se on valvontaperusta, jonka DevOps-tiimit ovat valinneet yrityksissä kuten GitLab, DigitalOcean ja Uber.

Prometheuksen ajaminen omalla VPS:llä antaa sinulle rajoittamattoman mittareiden sisäänoton kiinteällä kustannuksella, täyden hallinnan keräysväleistä ja säilytysajoista sekä natiivin integraation Grafanan, Alertmanagerin ja satojen yhteisön eksporttereiden kanssa – ilman mittarikohtaisia pilvikustannuksia tai tietojen näytteenottorajoituksia.