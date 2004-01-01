Asenna Prometheus yhdellä napsautuksella.
CNCF:n hyväksymä avoimen lähdekoodin valvontatyökalupakki, josta tuli alan standardi pilvinatiivisten mittareiden keräämiseen ja hälyttämiseen.
Prometheus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Prometheus – mitä sillä voi rakentaa?
Prometheus kerää aikasarjamittareita infrastruktuuristasi ja sovelluksistasi vetopohjaisen HTTP-mallin kautta, tallentaa ne tehokkaaseen paikalliseen TSDB:hen ja tarjoaa PromQL:n – tehokkaan kyselykielen minkä tahansa mittarin viipalointiin, aggregointiin ja hälyttämiseen. Valmistuttuaan CNCF:stä Kubernetesin rinnalla, se on valvontaperusta, jonka DevOps-tiimit ovat valinneet yrityksissä kuten GitLab, DigitalOcean ja Uber.
Prometheuksen ajaminen omalla VPS:llä antaa sinulle rajoittamattoman mittareiden sisäänoton kiinteällä kustannuksella, täyden hallinnan keräysväleistä ja säilytysajoista sekä natiivin integraation Grafanan, Alertmanagerin ja satojen yhteisön eksporttereiden kanssa – ilman mittarikohtaisia pilvikustannuksia tai tietojen näytteenottorajoituksia.
Prometheus – tärkeimmät ominaisuudet
PromQL Kyselykieli
Joustava funktionaalinen kyselykieli antaa sinun koota, muuntaa ja hälyttää mistä tahansa mittareiden yhdistelmästä koko infrastruktuurissasi reaaliaikaisesti.
Vetoperusteinen kokoelma
Prometheus kerää mittareita HTTP-päätepisteistä määritettävän aikataulun mukaisesti, mikä tekee uusien kohteiden lisäämisestä helppoa ilman valvotun sovelluksen muuttamista.
Palvelun löytäminen
Natiivit integraatiot Kubernetesin, Consulin, EC2:n ja muiden kanssa löytävät ja valvovat automaattisesti uusia palveluita niiden käynnistyessä ilman manuaalista konfigurointia.
Hälytyssäännöt
Määritä kynnysarvoihin ja trendeihin perustuvat hälytyssäännöt, jotka reitittävät ilmoitukset Alertmanagerin kautta Slackiin, PagerDutyyn, sähköpostiin tai mihin tahansa webhook-päätepisteeseen.
Grafana-integraatio
Prometheus on Grafanan oletustietolähde, joka mahdollistaa monipuoliset hallintapaneelit, lämpökartat ja kaikkien mittariesi visualisoinnin minimaalisella asennuksella.
Prometheus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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