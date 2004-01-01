Asenna GitLab yhdellä napsautuksella.
Täydellinen avoimen lähdekoodin DevOps-alusta, joka yhdistää Git-hostingin, CI/CD-putket ja projektinhallinnan yhdessä sovelluksessa.
GitLab – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GitLab – mitä sillä voi rakentaa?
GitLab Community Edition on kaikki yhdessä -DevOps-alusta, joka yhdistää Git-repositorion isännöinnin, CI/CD-automaation, ongelmien seurannan, koodin tarkistuksen ja konttirekisterin yhteen itse isännöityyn sovellukseen. Se poistaa tarpeen integroida useita erillisiä työkaluja ja antaa tiimeille täydellisen ohjelmistokehityksen elinkaaren alustan täysin organisaation hallinnassa.
GitLabin itse isännöinti poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja pitää lähdekoodin, CI/CD-salaisuudet ja tietoturvaskannaustulokset omistamassasi infrastruktuurissa. Huom: alkuperäinen käynnistys kestää 3-10 minuuttia, kun kaikki sisäiset palvelut alustetaan — 502-virheet tämän ikkunan aikana ovat normaaleja. Vähintään 2 suoritinydintä ja 4 Gt RAM-muistia suositellaan pienten tiimien käyttöönottoihin.
GitLab – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennetut CI/CD-putket
Integroidut putkilinjan suorittajat automatisoivat testauksen, Docker-kuvien rakentamisen ja käyttöönotot ilman riippuvuutta Jenkinsistä tai ulkoisista CI-palveluista.
Konttirekisteri
Tallenna ja hallitse Docker-kuvia suoraan koodisi rinnalla sisäänrakennetussa yksityisessä konttirekisterissä.
Yhdistämispyyntöjen työnkulut
Koodikatselmointi sisäisillä kommenteilla, hyväksymissäännöillä ja yhdistämispyyntömalleilla varmistaa laatukynnykset jokaiselle muutokselle.
Tietoturvaskannaus
Sisäänrakennettu SAST, riippuvuusskannaus ja salaisten tietojen tunnistus tunnistavat haavoittuvuudet ennen kuin koodi päätyy tuotantoon.
Ongelmien seuranta ja suunnittelu
Taulut, välitavoitteet, tunnisteet ja tiekartat antavat tiimien suunnitella ja seurata työtä samalla alustalla, jossa koodi sijaitsee.
GitLab – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.