GitLab Community Edition on kaikki yhdessä -DevOps-alusta, joka yhdistää Git-repositorion isännöinnin, CI/CD-automaation, ongelmien seurannan, koodin tarkistuksen ja konttirekisterin yhteen itse isännöityyn sovellukseen. Se poistaa tarpeen integroida useita erillisiä työkaluja ja antaa tiimeille täydellisen ohjelmistokehityksen elinkaaren alustan täysin organisaation hallinnassa.

GitLabin itse isännöinti poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja pitää lähdekoodin, CI/CD-salaisuudet ja tietoturvaskannaustulokset omistamassasi infrastruktuurissa. Huom: alkuperäinen käynnistys kestää 3-10 minuuttia, kun kaikki sisäiset palvelut alustetaan — 502-virheet tämän ikkunan aikana ovat normaaleja. Vähintään 2 suoritinydintä ja 4 Gt RAM-muistia suositellaan pienten tiimien käyttöönottoihin.