Asenna Prefect yhdellä napsautuksella.
Moderni Python-pohjainen työnkulun orkestrointialusta tietoputkien ja automaatiotehtävien rakentamiseen, ajoitukseen ja seurantaan.
Prefect – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Prefect – mitä sillä voi rakentaa?
Prefectin avulla voit muuttaa minkä tahansa Python-funktion ajoitetuksi, tarkkailtavaksi ja automaattisesti uudelleen yritettäväksi työnkuluksi pelkällä dekoratorilla. Toisin kuin YAML-painotteiset orkestrointityökalut, Prefect pitää työnkulut tavallisena Python-koodina – testattavissa, versionhallittavissa ja käyttöönotettavissa kuten mikä tahansa muu moduuli. Mukana toimitettu käyttöliittymä näyttää reaaliaikaisen suoritustilan, lokit ja tehtävätason historian jokaiselle ajolle.
Prefectin itseisännöinti VPS:lläsi poistaa pilvipalveluiden suoritusmaksut, antaa sinulle rajattomasti työnkulun suorituksia kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla ja pitää arkaluonteiset putkilinjatiedot – tunnistetiedot, kyselytulokset, lokit – kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman toimittajalukitusta.
Prefect – tärkeimmät ominaisuudet
Python-natiivit työnkulut
Koristele mikä tahansa Python-funktio
@flow- tai
@task-merkinnällä saadaksesi ajoituksen, uudelleenyritykset, välimuistiin tallennuksen ja havaittavuuden – ilman omaa opittavaa DSL:ää.
Automaattiset uudelleenyritykset
Määritä eksponentiaalinen takaisinkytkentä ja mukautettu uudelleenyrityslogiikka tehtäväkohtaisesti, jotta API-rajapinnoissa, tietokannoissa tai verkkopuheluissa esiintyvät tilapäiset virheet palautuvat ilman manuaalista puuttumista.
Reaaliaikainen valvonta
Sisäänrakennettu käyttöliittymä näyttää reaaliaikaisen tehtävän tilan, suorituslokit ja suoritushistorian, jotta tiedät aina, mikä on käynnissä, mikä epäonnistui ja miksi.
Joustava aikataulutus
Cron-lausekkeet, aikavälikäynnistimet ja tapahtumapohjaiset käyttöönotot antavat sinun suorittaa putkistoja millä tahansa aikataululla tai vastauksena ulkoisiin tapahtumiin.
Työpoolit ja työntekijät
Jaa työnkulun suoritus useiden työntekijäprosessien tai koneiden kesken skaalaten laskentakapasiteettia riippumattomasti orkestrointipalvelimesta.
Prefect – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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