Asenna Starbase 80 yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt ja nopea palvelimen kotisivu itse isännöityjen konttiesi ja palveluidesi linkkien järjestämiseen.
Starbase 80 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Starbase 80 – mitä sillä voi rakentaa?
Starbase 80 on minimaalinen, salamannopea palvelimen aloitussivu Docker-ympäristöihin. Se renderöi täysin staattisen HTML-kotisivun yksinkertaisesta JSON-määritystiedostosta, ilman JavaScriptiä selaimessa – sivut latautuvat välittömästi ilman kehysylikuormitusta. Mukauta ulkoasua ympäristömuuttujilla, jotka ohjaavat otsikkoa, logoa, taustavärejä, tummaa tilaa ja linkkien toimintaa.
Toisin kuin integraatioraskaat hallintapaneelit, Starbase 80 ei vaadi API-tunnuksia, verkkoyhteyttä kontteihisi eikä jatkuvaa ylläpitoa – vain JSON-tiedoston linkkeineen ja kuvakkeineen. Se tukee valmiina Dashboard Icons-, Material Design -kuvakkeita ja selfh.st-kuvakkeita, mikä tekee kiillotetun, brändätyn kotisivun rakentamisesta helppoa mihin tahansa itse isännöityyn asennukseen.
Starbase 80 – tärkeimmät ominaisuudet
Välittömät sivulataukset
Starbase 80 tuottaa puhdasta staattista HTML:ää ilman asiakaspuolen JavaScriptiä, joten kotisivusi latautuu millisekunneissa palvelimen kuormituksesta riippumatta.
JSON-pohjainen kokoonpano
Määritä kaikki palvelusi, luokkasi, kuvakkeesi ja linkkisi yhdessä config.json-tiedostossa – ei tietokantaa, ei käyttöliittymäeditoria, ei migraatioita.
Monipuolinen kuvaketuki
Käytä Dashboard Icons-, Material Design -kuvakkeita tai selfh.st-kuvakkeita nimellä, tai tarjoile omia kuvatiedostojasi sidotusta kansiosta.
Tumma tila sisäänrakennettuna
Automaattinen käyttöjärjestelmätietoinen tumma tila konfiguroitavilla taustaväreillä sekä vaaleille että tummille teemoille käyttäen Tailwindin väriarvoja tai heksakoodeja.
Ei pääsyä kontteihin
Docker-liitäntää ei tarvita eikä API-integraatioita — Starbase 80 on puhdas linkin käynnistin ilman lukuoikeutta käynnissä oleviin kontteihisi.
Starbase 80 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Apollo
Reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva genomin annotointieditori hajautetuille tutkimusryhmille
ArchivesSpace
Avoimen lähdekoodin arkistotiedonhallinta käsikirjoituksille ja digitaalisille objekteille