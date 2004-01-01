Starbase 80 on minimaalinen, salamannopea palvelimen aloitussivu Docker-ympäristöihin. Se renderöi täysin staattisen HTML-kotisivun yksinkertaisesta JSON-määritystiedostosta, ilman JavaScriptiä selaimessa – sivut latautuvat välittömästi ilman kehysylikuormitusta. Mukauta ulkoasua ympäristömuuttujilla, jotka ohjaavat otsikkoa, logoa, taustavärejä, tummaa tilaa ja linkkien toimintaa.

Toisin kuin integraatioraskaat hallintapaneelit, Starbase 80 ei vaadi API-tunnuksia, verkkoyhteyttä kontteihisi eikä jatkuvaa ylläpitoa – vain JSON-tiedoston linkkeineen ja kuvakkeineen. Se tukee valmiina Dashboard Icons-, Material Design -kuvakkeita ja selfh.st-kuvakkeita, mikä tekee kiillotetun, brändätyn kotisivun rakentamisesta helppoa mihin tahansa itse isännöityyn asennukseen.