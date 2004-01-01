Directus on joustava, avoimen lähdekoodin headless CMS, joka toimii minkä tahansa SQL-tietokannan päällä ja tarjoaa välittömästi dynaamisen REST- ja GraphQL-rajapinnan sekä intuitiivisen hallintaliittymän. Toisin kuin jäykkiä sisältörakenteita asettavat CMS-alustat, Directusin avulla voit mallintaa dataa juuri niin kuin sovelluksesi sitä tarvitsee — ja luo sitten täyden rajapinnan automaattisesti, ilman koodia.

Directusin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sisältösi, mediaresurssisi ja käyttäjätietosi täysin hallinnassasi. Vältät käyttäjäkohtaisen hinnoittelun, API-rajapinnan nopeusrajoitukset ja toimittajalukituksen riskin, samalla kun saat joustavuutta laajentaa alustaa mukautetuilla laajennuksilla, webhookeilla ja työnkulkuusi räätälöidyillä integraatioilla.