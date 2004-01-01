Ota Directus käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin headless CMS, joka integroi minkä tahansa SQL-tietokannan automaattisesti luoduilla REST- ja GraphQL-rajapinnoilla.
Directus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Directus – mitä sillä voi rakentaa?
Directus on joustava, avoimen lähdekoodin headless CMS, joka toimii minkä tahansa SQL-tietokannan päällä ja tarjoaa välittömästi dynaamisen REST- ja GraphQL-rajapinnan sekä intuitiivisen hallintaliittymän. Toisin kuin jäykkiä sisältörakenteita asettavat CMS-alustat, Directusin avulla voit mallintaa dataa juuri niin kuin sovelluksesi sitä tarvitsee — ja luo sitten täyden rajapinnan automaattisesti, ilman koodia.
Directusin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sisältösi, mediaresurssisi ja käyttäjätietosi täysin hallinnassasi. Vältät käyttäjäkohtaisen hinnoittelun, API-rajapinnan nopeusrajoitukset ja toimittajalukituksen riskin, samalla kun saat joustavuutta laajentaa alustaa mukautetuilla laajennuksilla, webhookeilla ja työnkulkuusi räätälöidyillä integraatioilla.
Directus – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattisesti luodut API:t
Jokainen luomasi tietomalli tuottaa välittömästi REST- ja GraphQL-rajapinnat, mikä poistaa manuaalisen API-kehitystyön tarpeen.
Intuitiivinen hallintakäyttöliittymä
Ei-tekniset käyttäjät voivat hallita sisältöä, mediaa ja strukturoitua dataa hiotun käyttöliittymän kautta koskematta koodiin.
Roolipohjaiset oikeudet
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeussäännöt roolin, kokoelman ja kentän mukaan, jotta voit tarkasti hallita, kuka voi lukea tai kirjoittaa mitäkin tietoja.
Reaaliaikaiset tilaukset
WebSocket-pohjaiset tilaukset antavat asiakassovellusten reagoida tietomuutoksiin välittömästi ilman kyselyä.
Laajennettava arkkitehtuuri
Mukautetut hookit, moduulit ja näyttökomponentit mahdollistavat Directuksen räätälöinnin minkä tahansa sisältötyönkulun tai integraatiovaatimuksen mukaiseksi.
Directus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.