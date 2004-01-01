Readyset on osittaisvaltion suoratoistava SQL-välimuisti, joka sijaitsee sovelluksesi ja olemassa olevan Postgres- tai MySQL-tietokannan välissä. Se puhuu natiivia verkkoprotokollaa, joten sovellukset yhdistävät sen nykyisellä ajurillaan ja yhteysmerkkijonollaan – ei koodimuutoksia, ei ORM-uudelleenkirjoituksia, ei erillistä välimuistin mitätöintilogiikkaa ylläpidettäväksi.

Pinnan alla Readyset käyttää inkrementaalista näkymän ylläpitoa pitääkseen välimuistiin tallennetut kyselytulokset ajan tasalla taustalla olevien taulukoiden muuttuessa, eliminoiden perinteisten avain-arvo-välimuistien, kuten Redisin tai Memcachedin, vanhentumis- ja välimuistihyökkäysongelmat. Itseisännöinti VPS:llä pitää kyselyliikenteen ja datan hallitsemassasi infrastruktuurissa poistaen samalla hallittujen välimuistipalveluiden kyselykohtaiset maksut.