Asenna Readyset yhdellä napsautuksella.
Protokollayhteensopiva välimuistikerros, joka sijaitsee Postgresin ja MySQL:n edessä nopeuttaakseen kyselyitä ja skaalatakseen lukuliikennettä.
Readyset – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Readyset – mitä sillä voi rakentaa?
Readyset on osittaisvaltion suoratoistava SQL-välimuisti, joka sijaitsee sovelluksesi ja olemassa olevan Postgres- tai MySQL-tietokannan välissä. Se puhuu natiivia verkkoprotokollaa, joten sovellukset yhdistävät sen nykyisellä ajurillaan ja yhteysmerkkijonollaan – ei koodimuutoksia, ei ORM-uudelleenkirjoituksia, ei erillistä välimuistin mitätöintilogiikkaa ylläpidettäväksi.
Pinnan alla Readyset käyttää inkrementaalista näkymän ylläpitoa pitääkseen välimuistiin tallennetut kyselytulokset ajan tasalla taustalla olevien taulukoiden muuttuessa, eliminoiden perinteisten avain-arvo-välimuistien, kuten Redisin tai Memcachedin, vanhentumis- ja välimuistihyökkäysongelmat. Itseisännöinti VPS:llä pitää kyselyliikenteen ja datan hallitsemassasi infrastruktuurissa poistaen samalla hallittujen välimuistipalveluiden kyselykohtaiset maksut.
Readyset – tärkeimmät ominaisuudet
Protokollayhteensopiva välityspalvelin
Sijoittuu sovellusten ja Postgresin tai MySQL:n väliin ilman ajurimuutoksia, ORM-uudelleenkirjoituksia tai uusia opittavia asiakaskirjastoja.
Inkrementaalinen näkymän ylläpito
Välimuistiin tallennetut kyselytulokset päivittyvät suoraan ylävirran taulukoiden muuttuessa, joten lukemat pysyvät tuoreina ilman manuaalista välimuistin mitätöintiä tai TTL-arvailua.
Nimenomainen kyselyvälimuistitallennus
Valitset, mitkä SELECT-lauseet välimuistiin tallennetaan CREATE CACHE -lauseella, mikä antaa tarkan hallinnan muistin käytöstä ja siitä, mikä nopeutuu.
Sisäänrakennettu Grafana-hallintapaneeli
Mukana toimitettu Grafana-instanssi sekä Prometheus-viejä näyttävät välimuistissa olevien kyselyjen määrät, osumaprosentit ja replikointiviiveen siitä hetkestä lähtien, kun pino käynnistyy.
Lukusuorituskyvyn ulosskaalaus
Raskaat lukukuormat kohdistuvat Readysetin muistiin sen sijaan, että ne kuormittaisivat ensisijaista tietokantaa, vapauttaen ylävirran palvelemaan kirjoituksia ja analytiikkaa.
Postgres- ja MySQL-yhdenmukaisuus
Yksi binääri tukee molempia moottoreita, joten sama välimuistiin tallennuksen työnkulku pätee riippumatta siitä, kommunikoiko sovelluksesi PostgreSQL:n vai MySQL:n kanssa verkon yli.
Readyset – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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