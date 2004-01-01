Jopa 69 % alennus Readyset tuotteelle

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Protokollayhteensopiva välimuistikerros, joka sijaitsee Postgresin ja MySQL:n edessä nopeuttaakseen kyselyitä ja skaalatakseen lukuliikennettä.

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AI:n hallinnoima VPS
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KVM 1
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
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65 % alennus
KVM 2
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7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
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KVM 4
35,99
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200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Readyset – mitä sillä voi rakentaa?

Readyset on osittaisvaltion suoratoistava SQL-välimuisti, joka sijaitsee sovelluksesi ja olemassa olevan Postgres- tai MySQL-tietokannan välissä. Se puhuu natiivia verkkoprotokollaa, joten sovellukset yhdistävät sen nykyisellä ajurillaan ja yhteysmerkkijonollaan – ei koodimuutoksia, ei ORM-uudelleenkirjoituksia, ei erillistä välimuistin mitätöintilogiikkaa ylläpidettäväksi.

Pinnan alla Readyset käyttää inkrementaalista näkymän ylläpitoa pitääkseen välimuistiin tallennetut kyselytulokset ajan tasalla taustalla olevien taulukoiden muuttuessa, eliminoiden perinteisten avain-arvo-välimuistien, kuten Redisin tai Memcachedin, vanhentumis- ja välimuistihyökkäysongelmat. Itseisännöinti VPS:llä pitää kyselyliikenteen ja datan hallitsemassasi infrastruktuurissa poistaen samalla hallittujen välimuistipalveluiden kyselykohtaiset maksut.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Readyset – tärkeimmät ominaisuudet

Protokollayhteensopiva välityspalvelin

Sijoittuu sovellusten ja Postgresin tai MySQL:n väliin ilman ajurimuutoksia, ORM-uudelleenkirjoituksia tai uusia opittavia asiakaskirjastoja.

Inkrementaalinen näkymän ylläpito

Välimuistiin tallennetut kyselytulokset päivittyvät suoraan ylävirran taulukoiden muuttuessa, joten lukemat pysyvät tuoreina ilman manuaalista välimuistin mitätöintiä tai TTL-arvailua.

Nimenomainen kyselyvälimuistitallennus

Valitset, mitkä SELECT-lauseet välimuistiin tallennetaan CREATE CACHE -lauseella, mikä antaa tarkan hallinnan muistin käytöstä ja siitä, mikä nopeutuu.

Sisäänrakennettu Grafana-hallintapaneeli

Mukana toimitettu Grafana-instanssi sekä Prometheus-viejä näyttävät välimuistissa olevien kyselyjen määrät, osumaprosentit ja replikointiviiveen siitä hetkestä lähtien, kun pino käynnistyy.

Lukusuorituskyvyn ulosskaalaus

Raskaat lukukuormat kohdistuvat Readysetin muistiin sen sijaan, että ne kuormittaisivat ensisijaista tietokantaa, vapauttaen ylävirran palvelemaan kirjoituksia ja analytiikkaa.

Postgres- ja MySQL-yhdenmukaisuus

Yksi binääri tukee molempia moottoreita, joten sama välimuistiin tallennuksen työnkulku pätee riippumatta siitä, kommunikoiko sovelluksesi PostgreSQL:n vai MySQL:n kanssa verkon yli.

Readyset – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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