Asenna Owncast yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity suoratoisto- ja chat-palvelin — lähetä live-videota omilla ehdoillasi luottamatta Twitchiin tai YouTubeen.
Owncast – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Owncast – mitä sillä voi rakentaa?
Owncast on ilmainen, avoimen lähdekoodin itsehostattu suoratoisto- ja chat-palvelin, joka antaa sinulle täyden hallinnan lähetyksiisi. Se korvaa kaupalliset alustat, kuten Twitchin tai YouTube Liven, omalla erillisellä striimilläsi, jossa sinä asetat säännöt, omistat yleisösuhteen ja pidät kaiken sisällön ja katsojatiedot omalla palvelimellasi.
Yhteensopiva standardien RTMP-lähetyssovellusten, kuten OBS:n, Streamlabsin ja XSplitin, kanssa, Owncast toimii työkalujen kanssa, jotka striimaajat jo tuntevat. Se integroituu myös Fediverseen ActivityPubin kautta, antaen Mastodonin ja muiden hajautettujen alustojen käyttäjien seurata ja vastaanottaa ilmoituksia, kun aloitat lähetyksen — ilman, että heidän tarvitsee luoda tiliä sivustollesi.
Owncast – tärkeimmät ominaisuudet
RTMP-lähetys
Yhdistä suoraan OBS:stä, Streamlabsista tai mistä tahansa RTMP-yhteensopivasta enkooderista — mitään omia laajennuksia tai ohjelmistomuutoksia ei tarvita.
Sisäänrakennettu live-chat
Integroitu reaaliaikainen chat antaa katsojien olla vuorovaikutuksessa lähetyksesi aikana ilman kolmannen osapuolen widgettejä tai ulkoisia chat-palveluita.
Fediverse-integraatio
ActivityPub-tuki antaa Mastodonin ja muiden Fediverse-käyttäjien seurata striimiäsi ja vastaanottaa lähetysilmoituksia, laajentaen kattavuuttasi hajautetuissa verkoissa.
Mukautettu brändäys
Aseta oma nimesi, logosi, kuvauksesi ja sosiaalisen median linkkisi, jotta striimisivusi heijastaa identiteettiäsi, ei yleistä alustamallia.
Striimin tallennus
Tallenna lähetykset valinnaisesti paikallisesti tilausnäyttöä varten, jolloin katsojat pääsevät sisältöösi käsiksi myös suoratoiston päätyttyä.
Owncast – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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