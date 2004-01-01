Owncast on ilmainen, avoimen lähdekoodin itsehostattu suoratoisto- ja chat-palvelin, joka antaa sinulle täyden hallinnan lähetyksiisi. Se korvaa kaupalliset alustat, kuten Twitchin tai YouTube Liven, omalla erillisellä striimilläsi, jossa sinä asetat säännöt, omistat yleisösuhteen ja pidät kaiken sisällön ja katsojatiedot omalla palvelimellasi.

Yhteensopiva standardien RTMP-lähetyssovellusten, kuten OBS:n, Streamlabsin ja XSplitin, kanssa, Owncast toimii työkalujen kanssa, jotka striimaajat jo tuntevat. Se integroituu myös Fediverseen ActivityPubin kautta, antaen Mastodonin ja muiden hajautettujen alustojen käyttäjien seurata ja vastaanottaa ilmoituksia, kun aloitat lähetyksen — ilman, että heidän tarvitsee luoda tiliä sivustollesi.