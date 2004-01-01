Xibo CMS on kypsä, täysin avoimen lähdekoodin digitaalisen opastejärjestelmän alusta, jota käytetään asettelujen suunnitteluun, mediakirjastojen järjestämiseen ja sisällön ajoittamiseen näyttöverkostoissa — yhdestä aulannäytöstä tuhansiin valtakunnallisiin päätepisteisiin. CMS hoitaa käyttäjät, käyttöoikeudet, kampanjat, vuorokaudenajan mukaisen sisällön ja toistotodistusraportoinnin, kun taas kevyet Xibo Playerit, jotka toimivat Androidilla, webOS:llä, Tizenillä, Linuxilla tai Windowsilla, näyttävät sisällön ruudulla.

Xibo CMS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aikataulut, yleisöanalytiikan ja mediaresurssit hallinnassasi ilman näyttökohtaisia SaaS-maksuja. Tämä malli sisältää CMS:n MySQL:n, XMR-viestireleen reaaliaikaista soittimen hallintaa varten, Memcachedin välimuistiin ja QuickChartin upotettuja kaavioita varten — kaikki kytketty yhteen ja saatavilla esiasennetun Traefik-käänteisvälityspalvelimen kautta automaattisella HTTPS:llä.