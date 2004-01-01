Jopa 69 % alennus Xibo CMS tuotteelle

Asenna Xibo CMS yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin digitaalisten näyttöjen sisällönhallintajärjestelmä (CMS) asettelujen ja median aikatauluttamiseen näyttöverkkoihin yhdeltä keskuspalvelimelta.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Xibo CMS yhdellä napsautuksella.

Xibo CMS – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Xibo CMS – mitä sillä voi rakentaa?

Xibo CMS on kypsä, täysin avoimen lähdekoodin digitaalisen opastejärjestelmän alusta, jota käytetään asettelujen suunnitteluun, mediakirjastojen järjestämiseen ja sisällön ajoittamiseen näyttöverkostoissa — yhdestä aulannäytöstä tuhansiin valtakunnallisiin päätepisteisiin. CMS hoitaa käyttäjät, käyttöoikeudet, kampanjat, vuorokaudenajan mukaisen sisällön ja toistotodistusraportoinnin, kun taas kevyet Xibo Playerit, jotka toimivat Androidilla, webOS:llä, Tizenillä, Linuxilla tai Windowsilla, näyttävät sisällön ruudulla.

Xibo CMS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aikataulut, yleisöanalytiikan ja mediaresurssit hallinnassasi ilman näyttökohtaisia SaaS-maksuja. Tämä malli sisältää CMS:n MySQL:n, XMR-viestireleen reaaliaikaista soittimen hallintaa varten, Memcachedin välimuistiin ja QuickChartin upotettuja kaavioita varten — kaikki kytketty yhteen ja saatavilla esiasennetun Traefik-käänteisvälityspalvelimen kautta automaattisella HTTPS:llä.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Xibo CMS – tärkeimmät ominaisuudet

Asettelusuunnittelija

Rakenna monialueisia asetteluja, joissa yhdistyvät kuvat, videot, verkkosivut, RSS-syötteet, uutisvirrat ja widgetit käyttämällä vedä ja pudota -visuaalista editoria selaimessa.

Aikataulutus ja päiväjako

Ajoita kampanjoita päivämääräalueen, kellonajan, viikonpäivän, toistuvuuden tai prioriteetin mukaan – mukaan lukien sijaintitietoinen ja tapahtumakäynnisteinen toisto.

Näyttöryhmähallinta

Järjestä satoja tai tuhansia näyttöjä ryhmiin ja tunnisteisiin, ja lähetä sitten erilaisia aikatauluja jokaiselle segmentille yhdestä keskitetystä konsolista.

Reaaliaikainen pelaajaohjaus

Mukana toimitettu XMR-viestirele välittää asettelumuutokset, kuvakaappauspyynnöt ja komennot yhdistetyille pelaajille heti julkaisun yhteydessä.

Toistotodistusraportointi

Kerää näyttökohtaiset toistotilastot vaatimustenmukaisuutta ja mainosten täsmäytystä varten, siten, että raportit voidaan viedä CSV-muodossa tai esittää kaavioina.

Monialustaiset pelaajat

Yhdistä CMS ilmaisten tai lisensoitujen Xibo-soittimien kanssa Android-, webOS-, Tizen-, Linux- ja Windows-alustoilla ohjataksesi käytännössä mitä tahansa digitaalisten näyttöjen laitteistoa.

Xibo CMS – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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