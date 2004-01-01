Asenna Xibo CMS yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin digitaalisten näyttöjen sisällönhallintajärjestelmä (CMS) asettelujen ja median aikatauluttamiseen näyttöverkkoihin yhdeltä keskuspalvelimelta.
Xibo CMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Xibo CMS – mitä sillä voi rakentaa?
Xibo CMS on kypsä, täysin avoimen lähdekoodin digitaalisen opastejärjestelmän alusta, jota käytetään asettelujen suunnitteluun, mediakirjastojen järjestämiseen ja sisällön ajoittamiseen näyttöverkostoissa — yhdestä aulannäytöstä tuhansiin valtakunnallisiin päätepisteisiin. CMS hoitaa käyttäjät, käyttöoikeudet, kampanjat, vuorokaudenajan mukaisen sisällön ja toistotodistusraportoinnin, kun taas kevyet Xibo Playerit, jotka toimivat Androidilla, webOS:llä, Tizenillä, Linuxilla tai Windowsilla, näyttävät sisällön ruudulla.
Xibo CMS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aikataulut, yleisöanalytiikan ja mediaresurssit hallinnassasi ilman näyttökohtaisia SaaS-maksuja. Tämä malli sisältää CMS:n MySQL:n, XMR-viestireleen reaaliaikaista soittimen hallintaa varten, Memcachedin välimuistiin ja QuickChartin upotettuja kaavioita varten — kaikki kytketty yhteen ja saatavilla esiasennetun Traefik-käänteisvälityspalvelimen kautta automaattisella HTTPS:llä.
Xibo CMS – tärkeimmät ominaisuudet
Asettelusuunnittelija
Rakenna monialueisia asetteluja, joissa yhdistyvät kuvat, videot, verkkosivut, RSS-syötteet, uutisvirrat ja widgetit käyttämällä vedä ja pudota -visuaalista editoria selaimessa.
Aikataulutus ja päiväjako
Ajoita kampanjoita päivämääräalueen, kellonajan, viikonpäivän, toistuvuuden tai prioriteetin mukaan – mukaan lukien sijaintitietoinen ja tapahtumakäynnisteinen toisto.
Näyttöryhmähallinta
Järjestä satoja tai tuhansia näyttöjä ryhmiin ja tunnisteisiin, ja lähetä sitten erilaisia aikatauluja jokaiselle segmentille yhdestä keskitetystä konsolista.
Reaaliaikainen pelaajaohjaus
Mukana toimitettu XMR-viestirele välittää asettelumuutokset, kuvakaappauspyynnöt ja komennot yhdistetyille pelaajille heti julkaisun yhteydessä.
Toistotodistusraportointi
Kerää näyttökohtaiset toistotilastot vaatimustenmukaisuutta ja mainosten täsmäytystä varten, siten, että raportit voidaan viedä CSV-muodossa tai esittää kaavioina.
Monialustaiset pelaajat
Yhdistä CMS ilmaisten tai lisensoitujen Xibo-soittimien kanssa Android-, webOS-, Tizen-, Linux- ja Windows-alustoilla ohjataksesi käytännössä mitä tahansa digitaalisten näyttöjen laitteistoa.
Xibo CMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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