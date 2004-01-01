Twenty on seuraavan sukupolven avoimen lähdekoodin CRM, joka antaa kehitystiimeille täyden hallinnan asiakassuhdetyönkulkuihinsa. Toisin kuin jäykät SaaS-CRM:t, Twenty antaa sinun mukauttaa jokaisen kentän, objektin ja suhteen vastaamaan tarkkoja liiketoimintaprosessejasi joustavan tietomallin avulla.

Twentyn itseisännöinti VPS:llä pitää kaikki asiakastiedot yksityisinä ja poistaa käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut. Sen API-ensimmäinen arkkitehtuuri tarkoittaa, että mikä tahansa mukautettu integraatio tai automaatio on mahdollista, ja moderni käyttöliittymä kilpailee kaupallisten vaihtoehtojen kanssa antaen sinulle täyden omistajuuden CRM-infrastruktuuristasi.