Asenna Twenty yhdellä napsautuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin CRM muokattavalla tietomallilla, API-keskeisellä suunnittelulla ja joustavalla työnkulun automatisoinnilla.
Twenty – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Twenty – mitä sillä voi rakentaa?
Twenty on seuraavan sukupolven avoimen lähdekoodin CRM, joka antaa kehitystiimeille täyden hallinnan asiakassuhdetyönkulkuihinsa. Toisin kuin jäykät SaaS-CRM:t, Twenty antaa sinun mukauttaa jokaisen kentän, objektin ja suhteen vastaamaan tarkkoja liiketoimintaprosessejasi joustavan tietomallin avulla.
Twentyn itseisännöinti VPS:llä pitää kaikki asiakastiedot yksityisinä ja poistaa käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut. Sen API-ensimmäinen arkkitehtuuri tarkoittaa, että mikä tahansa mukautettu integraatio tai automaatio on mahdollista, ja moderni käyttöliittymä kilpailee kaupallisten vaihtoehtojen kanssa antaen sinulle täyden omistajuuden CRM-infrastruktuuristasi.
Twenty – tärkeimmät ominaisuudet
Mukautettava tietomalli
Lisää mukautettuja objekteja, kenttiä ja suhteita vastaamaan tarkkaa liiketoimintarakennettasi ilman taustakoodin kirjoittamista.
Toteutettu API etusijalla
Täysi GraphQL- ja REST-rajapinta mahdollistaa Twentyn integroinnin minkä tahansa ulkoisen työkalun, automaatioalustan tai mukautetun sovelluksen kanssa.
Kanban ja luettelonäkymät
Vaihda Kanban-putkinäkymien ja taulukkoluetteloiden välillä hallitaksesi diilejä ja yhteystietoja työnkulkuusi sopivassa muodossa.
Sähköpostin integrointi
Yhdistä Gmail tai muut sähköpostipalvelut kirjaamaan viestintä suoraan yhteyshenkilöihin ja kauppoihin automaattisesti.
Ei käyttäjäkohtaisia maksuja
Itseisännöinti poistaa toistuvat CRM-lisenssikustannukset, tehden Twentystä kustannustehokkaan kasvaville myyntitiimeille.
Twenty – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.