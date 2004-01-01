Aptabase on avoimen lähdekoodin, yksityisyyden huomioiva analytiikka-alusta, joka on rakennettu mobiili-, työpöytä- ja verkkosovelluskehittäjille. Toisin kuin verkkosivustojen analytiikkatyökalut, jotka seuraavat sivun katselukertoja, Aptabase keskittyy SDK-pohjaiseen tapahtumaseurantaan — kehittäjät varustavat sovelluksensa kevyillä SDK:illa Flutterille, React Native:lle, Swiftille, Kotlinille, Electronille, Taurille ja muille tallentaakseen nimettyjä tapahtumia valinnaisilla ominaisuuksilla. Tuloksena on korkean signaalin hallintapaneeli, joka näyttää, mitä käyttäjät todella tekevät sovelluksessasi, ilman evästeitä, sormenjälkitunnistusta tai sivustojen välistä seurantaa.

Aptabasen itseisännöinti VPS:llä pitää kaikki analytiikkatiedot omassa infrastruktuurissasi, mikä tekee GDPR-yhteensopivuudesta suoraviivaista ja eliminoi tapahtumakohtaisen hinnoittelun, jota pilvianalytiikan tarjoajat veloittavat käytön kasvaessa.