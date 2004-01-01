Asenna Aptabase yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin, yksityisyyskeskeinen analytiikka-alusta mobiili-, työpöytä- ja verkkosovelluksille kevyellä SDK-integraatiolla.
Aptabase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Aptabase – mitä sillä voi rakentaa?
Aptabase on avoimen lähdekoodin, yksityisyyden huomioiva analytiikka-alusta, joka on rakennettu mobiili-, työpöytä- ja verkkosovelluskehittäjille. Toisin kuin verkkosivustojen analytiikkatyökalut, jotka seuraavat sivun katselukertoja, Aptabase keskittyy SDK-pohjaiseen tapahtumaseurantaan — kehittäjät varustavat sovelluksensa kevyillä SDK:illa Flutterille, React Native:lle, Swiftille, Kotlinille, Electronille, Taurille ja muille tallentaakseen nimettyjä tapahtumia valinnaisilla ominaisuuksilla. Tuloksena on korkean signaalin hallintapaneeli, joka näyttää, mitä käyttäjät todella tekevät sovelluksessasi, ilman evästeitä, sormenjälkitunnistusta tai sivustojen välistä seurantaa.
Aptabasen itseisännöinti VPS:llä pitää kaikki analytiikkatiedot omassa infrastruktuurissasi, mikä tekee GDPR-yhteensopivuudesta suoraviivaista ja eliminoi tapahtumakohtaisen hinnoittelun, jota pilvianalytiikan tarjoajat veloittavat käytön kasvaessa.
Aptabase – tärkeimmät ominaisuudet
SDK-tapahtumien seuranta
Instrumentoi sovelluksesi yhdellä SDK-kutsulla seurataksesi nimettyjä tapahtumia ja ominaisuuksia kaikilla alustoilla ilman monimutkaista asennusta.
Sisäänrakennettu yksityisyys
Ei evästeitä, ei sormenjälkitunnistusta eikä sivustojen välistä seurantaa — täysin GDPR:n ja tietosuojasäännösten mukainen heti käyttövalmiina.
Monialustaiset SDK:t
Viralliset SDK:t Flutterille, React Nativelle, Swiftille, Kotlinille, .NETille, Electronille, Taurille ja muille kattavat kaikki tärkeimmät sovelluskehitysalustat.
Reaaliaikainen hallintapaneeli
Näe tapahtumat ja käyttäjien toiminta reaaliaikaisesti puhtaalla, minimalistisella hallintapaneelilla, joka tuo esiin olennaisen ilman turhaa hälyä.
Täysi datan omistajuus
Kaikki analytiikkadata pysyy VPS-palvelimellasi – ei toimittajalukitusta, ei tapahtumakohtaista hinnoittelua eikä kolmannen osapuolen alustaa vastaanottamassa käyttäjätietojasi.
Aptabase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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