Asenna Koillection yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity kokoelmanhallintaohjelma minkä tahansa tyyppisten fyysisten tai digitaalisten kokoelmien järjestämiseen ja luettelointiin.
Koillection – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Koillection – mitä sillä voi rakentaa?
Koillection on itse isännöity kokoelmanhallintasovellus, jonka avulla voit luetteloida mitä tahansa — kirjoja, vinyylilevyjä, videopelejä, postimerkkejä, keräilykortteja tai mitä tahansa muuta ylläpitämääsi kokoelmaa. Toisin kuin pilvipohjaiset luettelointipalvelut, Koillection toimii kokonaan omalla palvelimellasi, pitäen kokoelmasi tiedot yksityisinä ja täysin hallinnassasi.
Symfonyyn rakennettu, puhtaalla ja responsiivisella käyttöliittymällä varustettu Koillection tukee mukautettuja metatietokenttiä ja verkkokaapijoita, jotta voit rikastuttaa kohteita juuri sillä tiedolla, joka on tärkeää kokoelmatyypillesi. Täysi REST API mahdollistaa integroinnin ulkoisiin työkaluihin, ja monikielinen tuki kattaa yli 11 kieltä heti käyttövalmiina.
Koillection – tärkeimmät ominaisuudet
Mikä tahansa kokoelmatyyppi
Luetteloi kirjoja, pelejä, vinyylejä, postimerkkejä tai muita keräilyesineitä ilman, että sinun tarvitsee noudattaa valmiita malleja.
Mukautetut metatietokentät
Määrittele tarkat kentät ja tietorakenne, jotka sopivat kokoelmaasi sen sijaan, että mukautuisit yleiseen skeemaan.
Verkkosivujen kaavintatyökalun tuki
Hae automaattisesti metatietoja ulkoisilta verkkosivustoilta rikastaaksesi kohteitasi kansilla, kuvauksilla ja yksityiskohdilla.
REST API -käyttö
Tarjoa kokoelmasi tiedot täyden REST-rajapinnan kautta, mahdollistaen integroinnin mukautettuihin sovelluksiin tai automaatiotyönkulkuihin.
Monikielinen käyttöliittymä
Käytä Koillectionia omalla kielelläsi — yli 11 kieltä tuetaan, ja englanti ja ranska ovat täysin katettuja.
Koillection – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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