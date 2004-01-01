Budibase on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja automatisoituja työnkulkuja visuaalisen vedä ja pudota -rakentajan avulla. Se yhdistää PostgreSQL:ään, MySQL:ään, MongoDB:hen, REST-rajapintoihin ja omaan sisäänrakennettuun tietokantaansa, muuttaen tietolähteet toimiviksi sovelluksiksi tunneissa viikkojen sijaan.

Budibasen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää liiketoimintakriittiset tiedot ja sovelluslogiikan infrastruktuurissasi, täyttäen tietosuvereniteetti- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset, joita pilvipohjaiset matalan koodin työkalut eivät voi täyttää. Koko pino – sovelluspalvelu, työntekijä, CouchDB, Redis ja MinIO – toimii yhdessä käyttöönotossa ilman ulkoisia riippuvuuksia.