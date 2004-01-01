Asenna Budibase yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin vähäkoodinen alusta sisäisten liiketoimintasovellusten, hallintapaneelien ja automatisoitujen työnkulkujen rakentamiseen ilman laajaa koodausta.
Budibase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Budibase – mitä sillä voi rakentaa?
Budibase on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa sisäisiä työkaluja, hallintapaneeleja ja automatisoituja työnkulkuja visuaalisen vedä ja pudota -rakentajan avulla. Se yhdistää PostgreSQL:ään, MySQL:ään, MongoDB:hen, REST-rajapintoihin ja omaan sisäänrakennettuun tietokantaansa, muuttaen tietolähteet toimiviksi sovelluksiksi tunneissa viikkojen sijaan.
Budibasen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää liiketoimintakriittiset tiedot ja sovelluslogiikan infrastruktuurissasi, täyttäen tietosuvereniteetti- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset, joita pilvipohjaiset matalan koodin työkalut eivät voi täyttää. Koko pino – sovelluspalvelu, työntekijä, CouchDB, Redis ja MinIO – toimii yhdessä käyttöönotossa ilman ulkoisia riippuvuuksia.
Budibase – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen sovellusrakentaja
Vedä ja pudota -komponentit — taulukot, lomakkeet, kaaviot ja painikkeet — kankaalle luodaksesi toiminnallisia liiketoimintasovelluksia kirjoittamatta frontend-koodia.
Monilähdedatayhteydet
Yhdistä PostgreSQL-, MySQL-, MongoDB-tietokantoihin, REST-rajapintoihin ja sisäänrakennettuun CouchDB-tietokantaan, jotta sovellukset voivat lukea ja kirjoittaa olemassa olevista tietolähteistäsi.
Työnkulun automatisointi
Määritä automatisoidut prosessit laukaisimilla, ehdoilla ja toiminnoilla korvaamaan manuaaliset vaiheet hyväksyntäprosesseissa, ilmoituksissa ja tietotoiminnoissa.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä rooleja käyttäjille sovellustasolla, jotta jokainen tiimin jäsen näkee vain vastuualueisiinsa sopivat tiedot ja toiminnot.
Mukautettu JavaScript-logiikka
Siirry JavaScriptiin, kun visuaaliset sidokset eivät riitä, antaen kehittäjille tarkan hallinnan tiedonmuunnoksiin ja ehdolliseen toimintaan.
Budibase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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