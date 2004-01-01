Cloudreve on avoimen lähdekoodin itsehostattu pilvitallennusalusta, jolla on yli 27 000 GitHub-tähteä ja joka on rakennettu tarjoamaan yksilöille ja tiimeille yksityinen pilviasema, jota he hallitsevat täysin. Se tarjoaa viimeistellyn, Google Drive -tyylisen käyttökokemuksen – vedä ja pudota -lataukset, jaettavat linkit, online-median esikatselun ja WebDAV-työpöytäintegraation – samalla kun se tallentaa jokaisen tiedoston omistamaasi infrastruktuuriin.

Toisin kuin kaupalliset pilvitallennuspalvelut, Cloudreve ei peri käyttäjäkohtaisia maksuja, ei skannaa tiedostoja eikä aseta tallennusrajoituksia VPS-levykapasiteettisi ulkopuolelle. Se tukee useita tallennustaustajärjestelmiä, mukaan lukien paikallinen levy, S3-yhteensopivat palvelut, OneDrive ja Google Drive, jolloin voit yhdistää erilaiset tallennustilat yhden päätepisteen alle. Tämä käyttöönotto yhdistää Cloudreven PostgreSQL:n ja Redisin kanssa luotettavaa metatietojen tallennusta ja nopeaa tiedostojen selausta varten.