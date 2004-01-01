Ota Cloudreve käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity pilvitallennusalusta, jossa on tiedostojen jakaminen, online-esikatselu ja monen käyttäjän tuki, täysin hallinnassasi.
Cloudreve – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cloudreve – mitä sillä voi rakentaa?
Cloudreve on avoimen lähdekoodin itsehostattu pilvitallennusalusta, jolla on yli 27 000 GitHub-tähteä ja joka on rakennettu tarjoamaan yksilöille ja tiimeille yksityinen pilviasema, jota he hallitsevat täysin. Se tarjoaa viimeistellyn, Google Drive -tyylisen käyttökokemuksen – vedä ja pudota -lataukset, jaettavat linkit, online-median esikatselun ja WebDAV-työpöytäintegraation – samalla kun se tallentaa jokaisen tiedoston omistamaasi infrastruktuuriin.
Toisin kuin kaupalliset pilvitallennuspalvelut, Cloudreve ei peri käyttäjäkohtaisia maksuja, ei skannaa tiedostoja eikä aseta tallennusrajoituksia VPS-levykapasiteettisi ulkopuolelle. Se tukee useita tallennustaustajärjestelmiä, mukaan lukien paikallinen levy, S3-yhteensopivat palvelut, OneDrive ja Google Drive, jolloin voit yhdistää erilaiset tallennustilat yhden päätepisteen alle. Tämä käyttöönotto yhdistää Cloudreven PostgreSQL:n ja Redisin kanssa luotettavaa metatietojen tallennusta ja nopeaa tiedostojen selausta varten.
Cloudreve – tärkeimmät ominaisuudet
Useita tallennustietokantoja
Yhdistä paikallinen levy, S3-yhteensopivat säilöt, OneDrive tai Google Drive ja hallitse kaikkea tallennustilaa yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Turvallinen tiedostojen jakaminen
Luo jakolinkkejä valinnaisella salasanasuojauksella, vanhenemispäivillä ja latausrajoituksilla hallitaksesi, kuka pääsee mihin.
Online-median esikatselu
Esikatsele kuvia, videoita, ääntä, asiakirjoja ja kooditiedostoja suoraan selaimessa lataamatta niitä.
WebDAV-työpöytäkäyttö
Liitä Cloudreve verkkolevyksi Windowsissa, macOS:ssä tai Linuxissa natiivia tiedostojärjestelmäintegraatiota varten ilman lisäohjelmistoja.
Monikäyttäjä kiintiöillä
Luo käyttäjätilejä yksilöllisillä tallennuskiintiöillä ja käyttöoikeustasoilla perheille, tiimeille tai asiakkaille.
Cloudreve – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.