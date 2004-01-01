Asenna Trek yhdellä napsautuksella.
Itse ylläpidetty reaaliaikainen yhteistyömatkasuunnittelusovellus interaktiivisilla kartoilla, budjeteilla, pakkauslistoilla, päiväkirjoilla ja tekoälyavustuksella.
Trek – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Trek – mitä sillä voi rakentaa?
Trek on avoimen lähdekoodin, itse isännöity matkasuunnittelualusta, joka yhdistää reaaliaikaisen yhteistyön kaikkeen, mitä tarvitset matkan järjestämiseen yhdessä käyttöliittymässä. Vedä ja pudota -päiväsuunnittelut, interaktiiviset kartat valokuvamerkinnöillä, sääennusteet, monivaluuttabudjetit, pakkauslistat ja aikakauslehtityylinen matkapäiväkirja ovat kaikki varauksien, asiakirjojen tallennuksen ja PDF-viennin rinnalla.
Toisin kuin kaupalliset suunnittelusovellukset, jotka lukitsevat matkasuunnitelmasi ja valokuvasi tilaustasojen taakse, Trek toimii kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla. Reaaliaikainen WebSocket-synkronointi pitää kumppanit ja perheenjäsenet koordinoituina suunnitelmien kehittyessä, valinnainen OIDC-kertakirjautuminen integroituu olemassa oleviin identiteetintarjoajiin, ja sisäänrakennettu MCP-palvelin antaa tekoälyavustajien auttaa suunnittelemaan, pakkaamaan ja budjetoimaan lähettämättä arkaluonteisia tietoja kolmansille osapuolille.
Trek – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
WebSocket-synkronointi välittää jokaisen matkasuunnitelman muokkauksen, muistiinpanon ja budjettimuutoksen jokaiselle yhdistetylle matkustajalle välittömästi, joten yhteissuunnittelijat näkevät aina saman suunnitelman.
Interaktiiviset matkakartat
Leaflet- tai Mapbox GL -kartat 3D-rakennuksilla, maastolla, reittien visualisoinnilla, valokuvamerkinnöillä ja klusteroinnilla muuttavat tasaiset reittisuunnitelmat visuaaliseksi suunnitelmaksi.
Budjetit ja pakkauslistat
Seuraa luokkakohtaisia kuluja henkilö- ja päiväkohtaisilla jaotteluilla, usean valuutan tuella, pakkauslistamalleilla ja valinnaisella laukun painon seurannalla.
Matkapäiväkirja ja kartasto
Taltioi matkat aikakauslehtityyliseen päiväkirjaan valokuvien ja tunnelmien kera, ja visualisoi vieraillut maat, putket ja tilastot maailmankartalla.
SSO ja 2FA
Yhdistä mikä tahansa OIDC-palveluntarjoaja — Google, Apple, Authentik, Keycloak — ja suojaa tilit TOTP-pohjaisella kaksivaiheisella todennuksella ja varakoodeilla.
AI MCP-palvelimen kautta
OAuth 2.1 -todentama MCP-palvelin yli 150 työkalulla antaa tekoälyavustajien luoda matkoja, rakentaa pakkauslistoja ja hallita budjetteja rajatuilla käyttöoikeuksilla.
Trek – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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