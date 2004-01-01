Trek on avoimen lähdekoodin, itse isännöity matkasuunnittelualusta, joka yhdistää reaaliaikaisen yhteistyön kaikkeen, mitä tarvitset matkan järjestämiseen yhdessä käyttöliittymässä. Vedä ja pudota -päiväsuunnittelut, interaktiiviset kartat valokuvamerkinnöillä, sääennusteet, monivaluuttabudjetit, pakkauslistat ja aikakauslehtityylinen matkapäiväkirja ovat kaikki varauksien, asiakirjojen tallennuksen ja PDF-viennin rinnalla.

Toisin kuin kaupalliset suunnittelusovellukset, jotka lukitsevat matkasuunnitelmasi ja valokuvasi tilaustasojen taakse, Trek toimii kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla. Reaaliaikainen WebSocket-synkronointi pitää kumppanit ja perheenjäsenet koordinoituina suunnitelmien kehittyessä, valinnainen OIDC-kertakirjautuminen integroituu olemassa oleviin identiteetintarjoajiin, ja sisäänrakennettu MCP-palvelin antaa tekoälyavustajien auttaa suunnittelemaan, pakkaamaan ja budjetoimaan lähettämättä arkaluonteisia tietoja kolmansille osapuolille.