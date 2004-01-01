Asenna WebTop yhdellä napsautuksella.
Täysi Linux-työpöytäympäristö selaimessasi pysyvillä istunnoilla, tiedostojen hallinnalla ja ääni-/videotuella.
WebTop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WebTop – mitä sillä voi rakentaa?
WebTop tarjoaa täydellisen Linux-työpöytäympäristön, johon pääsee mistä tahansa selaimesta KasmVNC-suoratoiston kautta. LinuxServer.ion rakentama WebTop tarjoaa KDE:n, XFCE:n ja muita työpöytäympäristöjä pysyvällä kotihakemiston tallennustilalla, integroidulla tiedostonhallinnalla, äänen ja videon läpiviennillä sekä sujuvalla graafisella suorituskyvyllä jaetun muistin konfiguraation avulla.
WebTopin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle turvallisen etätyöpöydän, johon pääsee ilman VPN- tai RDP-asiakasohjelmistoa. Se on ihanteellinen graafisten Linux-sovellusten ajamiseen rajoitetuista ympäristöistä, tarjoten johdonmukaisen kehitys- tai tuottavuustyötilan, johon pääsee mistä tahansa laitteesta selaimen avulla.
WebTop – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen työpöytä
Käytä täyttä Linux-työpöytää mistä tahansa selaimesta asentamatta VPN:ää, RDP:tä tai etätyöpöytäasiakasohjelmistoa.
Useita työpöytäympäristöjä
Valitse KDE:n, XFCE:n, MATEn ja muiden työpöytäympäristöjen välillä työnkulku- ja resurssimieltymystesi mukaan.
Pysyvä tallennustila
Kotihakemisto ja sovellustiedot säilyvät istuntojen välillä, pitäen tiedostosi ja asetuksesi ennallaan uudelleenyhteyksien välillä.
Ääni- ja videotuki
Multimedian läpivienti mahdollistaa äänen ja videon toistamisen kontitetussa työpöytäympäristössä.
Turvallinen etäkäyttö
Käytä työpöytää HTTPS-yhteyden kautta Traefikin välityksellä paljastamatta RDP- tai VNC-portteja suoraan internetiin.
WebTop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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