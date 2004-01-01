Asenna Yarn yhden klikkauksen asennuksena.
Itse isännöity, hajautettu mikroblogialusta, joka on rakennettu twtxt-muodon päälle ilman mainoksia, seurantaa tai toimittajalukitusta.
Yarn – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Yarn – mitä sillä voi rakentaa?
Yarn on hajautettu, itse ylläpidetty sosiaalisen median alusta, joka yhdistää Twitter-tyylisen mikrobloggauksen avoimeen twtxt-syötemuotoon. Jokainen podi on itsenäinen instanssi, joka liittyy muihin Yarn-podeihin ja mihin tahansa avoimen verkon twtxt-syötteeseen, joten käyttäjät voivat seurata ihmisiä eri palvelimilla riippumatta yhdestä palveluntarjoajasta. Ohjelmisto ei kerää henkilökohtaisia tietoja, ei näytä mainoksia eikä sisällä analytiikkaa – sisältö ja seuraajakaaviot kuuluvat kokonaan podin ylläpitäjälle.
Oman Yarn-podin pyörittäminen VPS:llä pitää keskustelut, median ja identiteetin omassa hallinnassasi. Go-pohjainen yarnd-palvelin on kevyt, tallentaa kaiken yhteen sulautettuun tietokantaan ja tukee sekä yhden käyttäjän että usean käyttäjän podeja median latauksilla, ketjutetuilla keskusteluilla ja täysillä RSS/Atom-syötteillä.
Yarn – tärkeimmät ominaisuudet
Hajautetut twtxt-syötteet
Jokainen tili julkaisee siirrettävän twtxt-syötteen, jota mikä tahansa Yarn-solmu tai yhteensopiva asiakasohjelma voi seurata – ei keskuspalvelimia tai omia protokollia.
Yksityisyys sisäänrakennettuna
Ei analytiikkaa, ei mainontaa eikä kolmannen osapuolen seurantaa – yarnd kerää vain sen, mikä on välttämätöntä itse podin pyörittämiseen.
Ketjutetut keskustelut
Vastausketjut, maininnat ja aiheet pitävät keskustelut luettavina eri podeissa riippumatta keskitetyistä aikajanoista.
Sisäänrakennettu mediatuki
Lataa kuvia, ääntä ja videota suoraan omaan podiisi valinnaisella ffmpeg-transkoodauksella suoraa toistoa varten.
Yhden tai monikäyttäjän podit
Käytä henkilökohtaista podia itsellesi tai avaa rekisteröinnit yhteisön isännöimiseksi — sama binääri käsittelee molempia käyttöönottomalleja.
Kevyt Go-binääri
yarnd-palvelin toimii yhtenä käännettynä binäärinä, jossa on upotettu bitcask-tietokanta, mikä pitää resurssien käytön alhaisena pienillä VPS-sopimuksilla.
Yarn – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.