Yarn on hajautettu, itse ylläpidetty sosiaalisen median alusta, joka yhdistää Twitter-tyylisen mikrobloggauksen avoimeen twtxt-syötemuotoon. Jokainen podi on itsenäinen instanssi, joka liittyy muihin Yarn-podeihin ja mihin tahansa avoimen verkon twtxt-syötteeseen, joten käyttäjät voivat seurata ihmisiä eri palvelimilla riippumatta yhdestä palveluntarjoajasta. Ohjelmisto ei kerää henkilökohtaisia tietoja, ei näytä mainoksia eikä sisällä analytiikkaa – sisältö ja seuraajakaaviot kuuluvat kokonaan podin ylläpitäjälle.

Oman Yarn-podin pyörittäminen VPS:llä pitää keskustelut, median ja identiteetin omassa hallinnassasi. Go-pohjainen yarnd-palvelin on kevyt, tallentaa kaiken yhteen sulautettuun tietokantaan ja tukee sekä yhden käyttäjän että usean käyttäjän podeja median latauksilla, ketjutetuilla keskusteluilla ja täysillä RSS/Atom-syötteillä.