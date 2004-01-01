OpenSpeedTest on ilmainen, avoimen lähdekoodin HTML5-nopeustestisovellus, joka toimii kokonaan selaimessa ilman Flashia, Javaa tai mitään asiakaspuolen ohjelmistoja. Se mittaa tarkasti latausnopeuden, lähetysnopeuden, pingin ja jitterin mistä tahansa modernista verkkoselaimesta puhelimissa, tableteissa, älytelevisioissa ja pöytätietokoneissa.

OpenSpeedTestin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen, puolueettoman mittauspisteen lähellä isännöityjä sovelluksiasi. Toisin kuin julkiset nopeustestipalvelut, joihin Internet-palveluntarjoajien suhteet vaikuttavat, oma instanssisi mittaa todellista suorituskykyä omalle palvelimellesi – ihanteellinen verkon ongelmien diagnosointiin, Internet-palveluntarjoajan nopeuksien tarkistamiseen ja VPN-yhteyksien vertailuun jakamatta tietoja kolmansien osapuolten kanssa.