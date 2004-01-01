Ota OpenSpeedTest käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity HTML5-verkon nopeustesti, joka mittaa lataus-, lähetysnopeuden, pingin ja jitterin ilman lisäosia tai kolmannen osapuolen palveluita.
OpenSpeedTest – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenSpeedTest – mitä sillä voi rakentaa?
OpenSpeedTest on ilmainen, avoimen lähdekoodin HTML5-nopeustestisovellus, joka toimii kokonaan selaimessa ilman Flashia, Javaa tai mitään asiakaspuolen ohjelmistoja. Se mittaa tarkasti latausnopeuden, lähetysnopeuden, pingin ja jitterin mistä tahansa modernista verkkoselaimesta puhelimissa, tableteissa, älytelevisioissa ja pöytätietokoneissa.
OpenSpeedTestin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen, puolueettoman mittauspisteen lähellä isännöityjä sovelluksiasi. Toisin kuin julkiset nopeustestipalvelut, joihin Internet-palveluntarjoajien suhteet vaikuttavat, oma instanssisi mittaa todellista suorituskykyä omalle palvelimellesi – ihanteellinen verkon ongelmien diagnosointiin, Internet-palveluntarjoajan nopeuksien tarkistamiseen ja VPN-yhteyksien vertailuun jakamatta tietoja kolmansien osapuolten kanssa.
OpenSpeedTest – tärkeimmät ominaisuudet
Puhdas HTML5-toteutus
Ei vaadi lisäosia, Flashia tai Javaa — toimii missä tahansa modernissa selaimessa millä tahansa laitteella, mukaan lukien IE10 ja uudemmat.
Kattavat verkkomittarit
Mittaa latausnopeuden, lähetysnopeuden, ping-viiveen ja jitterin yhdellä testiajolla.
Kevyt NGINX-palvelin
Minimaalinen resurssijalanjälki tarkoittaa, että OpenSpeedTest toimii tehokkaasti muiden sovellusten rinnalla samalla VPS:llä.
Ei kolmannen osapuolen tietojen jakamista
Kaikki testidata pysyy palvelimellasi — nopeustuloksia, IP-osoitteita tai käyttötilastoja ei lähetetä ulkoisiin palveluihin.
Responsiivinen suunnittelu
Toimii pöytäkoneella, tabletilla ja mobiililaitteella puhtaalla käyttöliittymällä, jossa ei ole mainoksia eikä premium-päivityskehotteita.
OpenSpeedTest – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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