Ota Rocket.Chat käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tiimiviestintäalusta reaaliaikaisella viestinnällä, videopuheluilla ja täydellä tietojen omistajuudella.
Rocket.Chat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Rocket.Chat – mitä sillä voi rakentaa?
Rocket.Chat on täysin avoimen lähdekoodin tiimiviestintäalusta, johon yli 12 miljoonaa käyttäjää luottaa ja joka on käytössä tuhansissa organisaatioissa ympäri maailmaa, mukaan lukien NASA, Yhdysvaltain laivasto ja Deutsche Telekom. Se tarjoaa kanavat, suorat viestit, videoneuvottelut, tiedostojen jakamisen, näytön jakamisen ja laajan integraatioekosysteemin — kaikki ilman kolmannen osapuolen infrastruktuuria.
Rocket.Chatin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa tiimillesi yksityisen viestintäkeskuksen ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja täydellä hallinnalla dataasi. Tämä käyttöönotto käyttää MongoDB:tä replikasarjan kanssa korkean tietojen eheyden varmistamiseksi, varmistaen, että viestisi, tiedostosi ja keskusteluhistoriasi pysyvät kestävinä ja saatavilla. Alkuperäinen järjestelmänvalvojan tili luodaan automaattisesti käyttöönoton yhteydessä määritettyjen tunnistetietojen avulla.
Rocket.Chat – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen viestintä
Järjestetyt tiimikeskustelut pysyvillä kanavilla, joissa on ketjuja, reaktioita, viestien kiinnitys ja koko tekstin haku historiasta.
Video- ja äänipuhelut
Sisäänrakennettu videoneuvottelu näytönjaolla Jitsin, BigBlueButtonin tai natiivin WebRTC:n kautta — ulkoisia kokoustyökaluja ei tarvita.
Monikanavainen saapuneet
Hallitse asiakasviestintää LiveChatista, sähköpostista, WhatsAppista, Telegramista ja muista kanavista yhdessä yhtenäisessä postilaatikossa.
Yritysturvallisuus
LDAP, SAML SSO, kaksivaiheinen todennus, päästä päähän -salaus ja hienojakoinen roolipohjainen pääsynhallinta vaatimustenmukaisuutta painottaviin ympäristöihin.
Laajat integraatiot
Yhdistä GitHubiin, Jiraan, GitLabiin ja satoihin muihin työkaluihin verkkokoukkujen, kauttaviivakomentojen ja sisäänrakennetun sovelluskaupan kautta.
Rocket.Chat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.