Rocket.Chat on täysin avoimen lähdekoodin tiimiviestintäalusta, johon yli 12 miljoonaa käyttäjää luottaa ja joka on käytössä tuhansissa organisaatioissa ympäri maailmaa, mukaan lukien NASA, Yhdysvaltain laivasto ja Deutsche Telekom. Se tarjoaa kanavat, suorat viestit, videoneuvottelut, tiedostojen jakamisen, näytön jakamisen ja laajan integraatioekosysteemin — kaikki ilman kolmannen osapuolen infrastruktuuria.

Rocket.Chatin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa tiimillesi yksityisen viestintäkeskuksen ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja täydellä hallinnalla dataasi. Tämä käyttöönotto käyttää MongoDB:tä replikasarjan kanssa korkean tietojen eheyden varmistamiseksi, varmistaen, että viestisi, tiedostosi ja keskusteluhistoriasi pysyvät kestävinä ja saatavilla. Alkuperäinen järjestelmänvalvojan tili luodaan automaattisesti käyttöönoton yhteydessä määritettyjen tunnistetietojen avulla.