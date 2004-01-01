Asenna Swing-musiikki yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin, jossa on Spotify-tyyppinen käyttöliittymä henkilökohtaiseen äänikokoelmaasi, päivittäisiin miksauksiin, sanoituksiin ja FLAC-tukeen.
Swing Music – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Swing Music – mitä sillä voi rakentaa?
Swing Music tarjoaa henkilökohtaiselle äänikokoelmallesi kaupallisten palveluiden tarjoaman suoratoistolaatuisen kokemuksen — ilman tilausmaksuja, lisensointirajoituksia tai äänen pakkausta. Se skannaa automaattisesti musiikkikansiosi, poimii metatiedot ja järjestää kaiken artistin, albumin ja genren mukaan kiillotetulla verkkokäyttöliittymällä, joka sisältää albumin kansikuvia, sanoitusten näytön ja henkilökohtaisia päivittäisiä soittolistoja, jotka on luotu kuunteluhistoriasi perusteella.
Oman palvelimen (VPS) isännöinti antaa sinulle luotettavan etäkäytön kirjastoosi mistä tahansa, riippumatta kotisi lähetysnopeuksista tai dynaamisista IP-osoitteista. FLAC- ja häviöttömät formaatit toistuvat natiivisti, joten äänenlaatusi ei koskaan heikkene, ja monen käyttäjän profiilit tarkoittavat, että koko perhe voi jakaa yhden kirjaston pitäen samalla kuunteluhistoriansa erillään.
Swing Music – tärkeimmät ominaisuudet
Häviötön äänen suoratoisto
Suoratoistaa FLAC- ja muita häviöttömiä formaatteja natiivisti ilman uudelleenkoodausta tai pakkausta, säilyttäen tallenteidesi täyden äänenlaadun.
Päivittäiset miksaukset
Luo henkilökohtaisia soittolistoja kuunteluhistoriastasi, nostaen esiin albumeja, joita et ole soittanut vähään aikaan, ja pitäen kirjastosi tuoreena.
Sanoitusten näyttö
Näyttää synkronoidut sanoitukset toiston aikana, jotta voit seurata mukana siirtymättä erilliseen sovellukseen tai selainvälilehteen.
Last.fm-skrobbaus
Kirjaa automaattisesti jokaisen soittamasi kappaleen Last.fm:ään pitäen kuuntelutilastosi ja musiikkisuosituksesi ajan tasalla.
Useiden käyttäjien profiilit
Jokainen käyttäjä ylläpitää omaa kuunteluhistoriaansa, suosikkejaan ja suosituksiaan samalla kun jakaa saman musiikkikirjaston palvelimella.
Swing Music – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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