Swing Music tarjoaa henkilökohtaiselle äänikokoelmallesi kaupallisten palveluiden tarjoaman suoratoistolaatuisen kokemuksen — ilman tilausmaksuja, lisensointirajoituksia tai äänen pakkausta. Se skannaa automaattisesti musiikkikansiosi, poimii metatiedot ja järjestää kaiken artistin, albumin ja genren mukaan kiillotetulla verkkokäyttöliittymällä, joka sisältää albumin kansikuvia, sanoitusten näytön ja henkilökohtaisia päivittäisiä soittolistoja, jotka on luotu kuunteluhistoriasi perusteella.

Oman palvelimen (VPS) isännöinti antaa sinulle luotettavan etäkäytön kirjastoosi mistä tahansa, riippumatta kotisi lähetysnopeuksista tai dynaamisista IP-osoitteista. FLAC- ja häviöttömät formaatit toistuvat natiivisti, joten äänenlaatusi ei koskaan heikkene, ja monen käyttäjän profiilit tarkoittavat, että koko perhe voi jakaa yhden kirjaston pitäen samalla kuunteluhistoriansa erillään.