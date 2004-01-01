Asenna Qdrant yhdellä napsautuksella.
Tehokas avoimen lähdekoodin vektoritietokanta semanttiseen hakuun, suosituksiin ja tekoälypohjaisiin sovelluksiin.
Qdrant – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Qdrant – mitä sillä voi rakentaa?
Qdrant on tuotantotason avoimen lähdekoodin vektorien samankaltaisuushakukone, joka on rakennettu erityisesti tekoäly- ja koneoppimistyökuormia varten. Se tallentaa korkeaulotteisia vektoreita runsaan hyötykuormametadatan rinnalle ja palvelee alle millisekunnin lähimpien naapurien hakuja käyttäen HNSW-indeksointia, useita etäisyysmittareita ja edistynyttä suodatusta — kaikki saatavilla REST- ja gRPC-rajapintojen kautta.
Qdrantin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan muistin allokointiin, indeksointikonfiguraatioon ja datan sijaintiin ilman hallittujen vektoritietokantapalveluiden kyselykohtaista hinnoittelua tai yhteysrajoituksia, tehden siitä ihanteellisen tekoäly-startup-yrityksille ja tiimeille, jotka skaalaavat semanttista hakua tai RAG-putkia.
Qdrant – tärkeimmät ominaisuudet
Millisekunnin alittava haku
HNSW-indeksointi mahdollistaa lähes välittömät lähimpien naapurien haut miljoonien vektorien joukosta, pitäen tekoälysovellukset responsiivisina missä tahansa mittakaavassa.
Hyötykuorman suodatus
Suodata hakutuloksia mielivaltaisten metatietokenttien perusteella kyselyhetkellä, yhdistäen vektorisamanlaisuuden ja jäsennellyt ehdot yhdessä pyynnössä.
Useita etäisyysmittareita
Valitse kosini-, Euklidinen tai pistetuloetäisyys vastaamaan sovelluksesi käyttämää upotusmallia ilman tietojen uudelleenindeksointia.
REST- ja gRPC-rajapinnat
Integroi Qdrant mihin tahansa kieleen tai kehykseen käyttämällä OpenAPI REST -rajapintaa tai suuritehoista gRPC API:a viiveherkkiin työkuormiin.
Kvantisoinnin tuki
Skalaari- ja tuotekvantisointi pienentävät merkittävästi muistijalanjälkeä, mikä mahdollistaa suurempien aineistojen indeksoinnin samalla laitteistolla laadun heikkenemättä.
Qdrant – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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