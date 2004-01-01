Qdrant on tuotantotason avoimen lähdekoodin vektorien samankaltaisuushakukone, joka on rakennettu erityisesti tekoäly- ja koneoppimistyökuormia varten. Se tallentaa korkeaulotteisia vektoreita runsaan hyötykuormametadatan rinnalle ja palvelee alle millisekunnin lähimpien naapurien hakuja käyttäen HNSW-indeksointia, useita etäisyysmittareita ja edistynyttä suodatusta — kaikki saatavilla REST- ja gRPC-rajapintojen kautta.

Qdrantin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan muistin allokointiin, indeksointikonfiguraatioon ja datan sijaintiin ilman hallittujen vektoritietokantapalveluiden kyselykohtaista hinnoittelua tai yhteysrajoituksia, tehden siitä ihanteellisen tekoäly-startup-yrityksille ja tiimeille, jotka skaalaavat semanttista hakua tai RAG-putkia.